Aspas feiret fødsel med hattrick

For fotballstjernen Iago Aspas ble det et minneverdig døgn. Etter å ha sett datteren bli født feiret han med tre mål i Celtas 4-0-seier over Eibar.

Aspas tilbrakte natten på sykehuset sammen med sin kone etter å ha vært med da datteren kom til verden. Noen timer senere sendte han Celta til 2-0-ledelse med to langskudd i første omgang. Senere fastsatte han resultatet ved å snappe en svak bakoverpasning og runde keeper før han fullførte sitt hattrick.

Alle målene feiret han med brasilianske Bebetos patenterte «vugge babyen»-målgest fra VM i 1994.

– Det var en spesiell kamp for meg ettersom min datter ble født i går. Jeg sov på sykehuset, og det virker som det gjorde meg godt, sa Aspas til Marca.

Atlético på topp

Lørdag kveld reiste Atlético Madrid seg etter 0-4-smellen fra mesterligakampen mot Borussia Dortmund ved å slå Real Sociedad 2-0. Seieren gjør at laget fikk overnatte på tabelltopp.

Forsvarsfireren som slapp inn fire i Tyskland sto for begge scoringene lørdag, ved Diego Godin og Filipe Luís.

Atlético Madrid er poenget foran Barcelona, som møter Real Madrid til El Clásico søndag.

Uavgjortkonger

Det bør ikke overraske noen at det endte 0-0 da Athletic Bilbao tok imot Valencia lørdag. Det er La Ligas uavgjortkonger.

Valencia fikk sin åttende poengdeling på 10 serierunder, mens Athletic Bilbao noterte sin sjuende uavgjorte seriekamp. Lagenes seierstørke har plassert dem i tabellens bunnsjikt.

