Astana trekker seg fra alle sykkelritt i 15 dager

Storlaget Astana tar minst 15 dagers pause fra sykkelritt på grunn av spredningen av koronaviruset.

Det betyr at det kasakhstanske laget ikke deltar i rittene Strade Bianche, Paris-Nice og Tirreno-Adriatico. Astana trekker seg fra alle ritt fram til 20. mars, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

– Med denne beslutningen har vi valgt å beskytte rytterne og staben og ta ansvar for at viruset ikke spres ytterligere i sykkelmiljøet, sier sportssjef Aleksandr Vinokourov i en pressemelding fra Astana-laget.

Astanas avgjørelse kommer dagen etter at det britiske laget Ineos valgte å trekke seg fra alle løp fram til Volta a Catalunya starter 23. mars. Også Mitchelton-Scott har trukket seg fra alle løp, både for kvinner og menn, fram til 22. mars.

Spredningen av koronaviruset førte i forrige uke til at de to siste etappene av UAE Tour i Dubai ble avlyst. Det fryktes at flere andre sykkelritt må avlyses den kommende perioden.

(©NTB)