Aston Villa styrket lørdag stallen i jakten på opprykk til Premier League da Yannick Bolasie ble hentet fra Everton på en sesonglang leieavtale.

29-åringen ble hentet til Everton fra Crystal Palace for om lag 275 millioner kroner for bare to år siden. Han pådro seg i alvorlig kneskade i desember 2016 og har spilt bare 26 kamper for Everton.

Aston Villa tapte opprykksfinalen mot Fulham i mai og håper denne sesongen å ta steget tilbake til Premier League.

- Mitt hovedmål er å få denne klubben opp. En klubb av denne størrelsen må være i Premier League, sier Bolasie.

- Jeg har sett meg omkring både på Villa Park og på treningsanlegget, og jeg og familien sa bare «wow!» Det er Premier League-standard overalt. Jeg er her for å få smile igjen og bruke mine ferdigheter til beste for laget.

I Aston Villa blir han lagkamerat med Norges landslagskeeper Ørjan Nyland.

