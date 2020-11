Aston Villa knuste Arsenal

Aston Villa holdt lekestue med Arsenal søndag kveld og feide storlaget av banen i andre omgang.

ARSENAL - ASTON VILLA 0-3:

Det ble etter hvert stor forskjell på de to lagene i søndagens siste Premier League-kamp. Aston Villa ledet kanskje noe ufortjent etter første omgang, men i andre omgang rundspilte Villa til tider Arsenal.

Et selvmål av Saka i første omgang, og to mål av Watkins etter nydelig angrepsspill av Aston Villa i andre omgang, sørget for at Arsenal tapte 3-0 mot Villa.

- Arsenal og Arteta skjønner ikke hva som ha truffet dem. Det er ekstremt bra fotball, utbrøt TV 2 sin kommentator Endre Olav Osnes da Watkins banket inn 3-0 i det 75. minutt.

- Elendig

Da lagene gikk til pause ledet Aston Villa 1-0 etter et selvmål av Saka. Arsenal hadde flere sjanser til å score, men de klarte ikke å utnytte mulighetene sine. Men det var først og fremst Arsenal sitt forsvarsspill ekspertene reagerte på.

Da TV 2 sine eksperter Simen Stamsø Møller og Erik Thorstvedt tok en nærmere kikk på Arsenal sitt forsvarsspill i første omgang ble de ikke imponert.

- Det er rett og slett veldig passivt forsvarsspill, sa Stamsø Møller da han analyserte London-klubben sitt defensive arbeid.

Han sidekamerat i TV 2 sitt Premier League-studioet var helt enig, og gikk enda lenger i sin uttalelse.

- Dette er dårlig forsvarsspill. Dette er elendig forsvarsspill, sa Thorstvedt.

Lang VAR-sekvens

Det tok ikke lang tid før det ble drama i søndagens oppgjør mellom Arsenal og Aston Villa. I det andre spilleminutt hamret McGinn ballen i nettaket etter flott Villa-spill. Men det ble vinket for offside, og VAR sjekket scoringen.

Etter hvert gikk dommer Martin Atkinson bort til skjermen og sjekket scoringen. Det tok flere minutter, men Atkinson bestemte seg til slutt. Målet ble annullert siden Barkley sto i offside foran Leno i situasjonen Villa scoret i.

Men da bortelaget satte ballen i mål etter 25 minutter ble scoringen tellende. Nok en gang nydelig angrepsspill av Villa, og til slutt var Saka uheldig og satte ballen i eget nett.

Arsenal hadde flere sjanser til å utligne. Men Thomas Partey, Willian og Lacazette klarte ikke å sette sine store sjanser i mål, og Martinez i Villa-målet hadde flere gode redninger.

Aston Villa-festfotball

I andre omgang kjørte Aston Villa så og si over Arsenal. Både Barkley og Grealish hadde to store sjanser før Villa etter hvert fikk uttelling for festfotballen de produserte.

Og for noen mål de scoret. I det 72. andre minutt slo Luiz en flott tversoverpasning til Barkley, som hamret ballen inn på fem meter på helvolley. Der dukket Ollie Watkins opp og stanget ballen i mål til 2-0.

Bare noen minutter senere skulle den sitte for Watkins igjen. Grealish løp med ballen i nærmere 40 meter, og slapp perfekt til Watkins. Alene med Leno satt han ballen mellom beina på tyskeren.