Aston Villa og Derby kjemper om opprykk til Premier League: - Det er ikke en normal kamp

Aston Villa og Derby gjør opp om den siste Premier League-billetten mandag. En seier er verdt nærmere to milliarder kroner.

En av engelsk fotballs viktigste kamper går av stabelen mandag. Opprykksfinalen fra Championship har en Premier League-billett i potten, men det er også så mye mer.

Når Aston Villa og Derby barker sammen på Wembley er det også vanvittige summer på spill. Vinneren stikker av med nærmere to milliarder kroner i tillegg til retten til å spille Premier League-fotball neste sesong.

- Det er ikke en normal kamp, vi vet det og du kan ikke skjule det, sier Aston Villa-trener Dean Smith til BBC før mandagens kamp.

Den mest lukrative fotballkampen

Aston Villa-treneren har sine ord i behold. En analyse gjort av revisjonsfirmaet Deloitte viser at vinneren er sikret 170 millioner pund gjennom tv-rettigheter og kommersielle inntekter. På toppen av dette kan summen øke til minimum 300 millioner pund hvis laget som rykker opp klarer å unngå nedrykk i sin første sesong.

En totalsum på utrolige 3,5 milliarder norske kroner.

Derby-trener Frank Lampard er opptatt av at sitt eget lag ikke skal la anledningen og konsekvensene ta overhånd.

- Uansett hvor mye kampen er verdt så er det noe vi ikke kan kontrollere. Jeg ønsker at spillerne skal nyte dette. Jeg har spilt finaler og store kamper som jeg ikke satte nok pris på. Jeg vil ikke at det skal skje med dem, sier Lampard ifølge BBC.

Aston Villa og Derby endte på henholdsvis femte og sjetteplass i Championship. Aston Villa sikret finalebilletten gjennom å slå West Bromwich Albion etter straffer, mens Derby slo Leeds 4-3 over to kamper.

Chelsea-legender

Championship-finalen er ikke bare en kamp mellom de to klubbene, Aston Villa og Derby. Det er også et møte mellom de to tidligere lagkameratene og Chelsea-legendene John Terry og Frank Lampard.

Frank Lampard tok over som ny Derby-manager før inneværende sesong og har mulighet til å føre klubben tilbake til Premier League for første gang siden 2008. På den andre siden står altså en gammel kjenning.

Hos motstander Aston Villa er John Terry med som assistent for manager Dean Smith. Den tidligere engelske landslagskapteinen avsluttet sin aktive karriere i Birmingham-klubben, før han trådde inn som assistenttrener i 2018.

- Den verste følelsen

Klubben fra Englands nest største by sikter på å komme seg tilbake til det gjeveste selskap igjen, etter tre sesonger i Championship. Aston Villa rykket ned i 2016 og tapte fjorårets playoff-finale mot Fulham.

Kaptein Jack Grealish husker fjorårets nederlag som noe av det verste han har opplevd i karrieren.

- Det var den verste følelsen noensinne. Jeg var fullstendig knust og hadde ikke mye igjen i beina. Det er aldri en god følelse å tape en finale, men spesielt ikke en så stor kamp som dette er. Jeg har tapt FA-cupfinalen, men playoff-finalen er nok den største med tanke på at det er den kampen som er verdt mest i hele verden rent økonomisk, sier Grealish ifølge Sky Sports.

Aston Villa sin største stjerne sikter mot et annet utfall denne gangen, enn for ett år siden.

- Kampen i fjor var tøff mot et godt Fulham-lag, men laget vårt er annerledes i år. Vi er yngre og har mer energi, så jeg håper det vil vises på banen ute på Wembley. Jeg er en livslang Villa-supporter. Det å gå utpå banen som kaptein betyr alt for meg og min familie. Forhåpentligvis får jeg gå opp trappene på Wembley som vinneren til slutt, avslutter Grealish ifølge Sky Sports.

Opprykksfinalen spilles på Wembley og har avspark kl 16.00.