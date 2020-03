Aston Villas Reina dummet seg ut med tabbe mot Leicester

Den spanske keeperveteranen feilberegnet grovt da Leicester tok ledelsen. Det endte til slutt stortap for Aston Villa.

LEICESTER - ASTON VILLA 4-0:

40 minutter var spilt av oppgjøret mellom Leicester og Aston Villa i Premier League mandag kveld da keeper José Manuel Reina måtte i aksjon for gjestene.

Spanjolen så for seg at han kunne nå en framspill fra Marc Albrighton og løp ut som en sweeperkeeper. Reina feilberegnet imidlertid kraftig og dermed fikk Harvey Barnes en enkel jobb med å vippe ballen forbi keeperen og sende den i tomt bur.

TV 2-profil måpte



Reinas manøver fikk TV 2-kommentator Kasper Wikestad til å måpe.

- I all verdens land og rike, i all verdens land og rike, gjentok kommentatoren i det han fikk seg Aston Villa-keeperen regelrett tabbe seg ut på denne måten.

Scoringen til Barnes sørget for at vertene kunne gå til pause med ledelse etter en omgang der de stort sett hadde skapt farligheter på dødball fram til da.

Et stykke ut i andre omgang pekte dommer Michael Oliver på krittmerket etter at Tyrone Mings handset inne i feltet. Selv om ballen nok var nærmere skulderen enn armen, konkluderte også VAR med at det var hands på Villa-forsvareren.

Fra elleve meter banket Jamie Vardy inn hjemmelagets andre mål. Dette var Leicester-spissens første ligamål siden 21. desember i fjor og hans 18. totalt for sesongen.

Kort tid senere skulle nummer 19 komme for Vardy. Med en typisk goalgettervavslutning ordnet så spissens tredje mål i kampen.

Toppscorer



To mål betyr at Vardy nå troner alene på toppscorerlisten i Premier League, foran Pierre Emerick Aubameyang (17 mål) og Sergio Agüero/Mohamed Salah (16 mål).

Fem minutter før slutt ble også Harvey Barnes tomålsccorer da han puttet sitt andre for kvelden og sikret sen solid 4-0 seier for Brendan Rodgers' menn.

Resultatet betyr at Leicester er nummer tre med 53 poeng etter 29 kamper og kun har fire poeng opp til Manchester City på andreplassen (én kam mindre spilt).

Aston Villa nest sist på tabellen med 25 poeng.