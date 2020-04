Langrennsstjernen takker av, og satser på en karriere innen helsevesenet.

Saken oppdateres

Langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen legger opp. Det bekrefter hun selv til NRK onsdag. 33-åringen var selv tydelig i mars på at tremila i Holmenkollen kunne ha blitt hennes siste renn. Det viste seg å stemme.

Hun sier at koronapandemien har gjort henne helt trygg på at framtiden handler om å være lege, ikke langrennsløper.

- Jeg har bestemt meg for å kalle en spade en spade. Jeg har her og nå flere drømmer for mitt liv som helsearbeider enn for et liv som langrennsløper, så jeg får sette et punktum nå for den delen, sier Jacobsen til statskanalen.

Junioren som sjokkerte verden

Som nevnt ble rennet i Kollen hennes siste, og hun forteller NRK at avgjørelsen allerede virket å være tatt lenge før hun passerte målstreken i hovedstaden.

- Hun har vært en veldig betydningsfull løper, og for meg personlig tok hun det første VM-gullet som ble vunnet mens jeg var sjef. Det var på sprinten i 2007, og da vant Astrid jenteklassen og Jens Arne herreklassen, og jeg tror Astrid var først i mål, sier tidligere landssjef Åge Skinstad til Nettavisen

Uhrenholdt Jacobsen sjokkerte alle i 2007 da hun steg frem og tok VM-gull i Sapporo på sprinten. Den gangen var det blant andre profilen Virpi Kuitunen som måtte gi tapt for det som den gang var juniorløperen Uhrenholdt Jacobsen.

Selv om det la grunnlaget for en lysende karriere innen langrenn, så endte det med å bli hennes eneste individuelle gull.

Hun kan uansett se tilbake på ett VM-gull i stafett fra Pyeongchang i 2018, samt tre stafettgull fra VM for det norske langrennslandslaget.

Heming-løperen kan også se tilbake på seks individuelle seire i verdenscupen, og totalt 56 pallplasseringer i verdenscupen.

Tragedie

Deler av Uhrenholdt Jacobsens karriere har vært preget av skade og tragedie. I 2009 fikk hun et brudd i ryggen etter en sykkelulykke, men kjempet seg fortsatt til OL i Vancouver året etter, der hun ble nummer syv på sprinten.

Fire år senere fikk hun også den tragiske meldingen om at lillebroren Sten Anders hadde gått bort dagen før åpningsdistansen under Sotsji-OL. Hun valgte uansett å bli værende, og tok fjerdeplassen på sprinten.

I den offisielle pressemeldingen fra Norges Skiforbund er hun tydelig på at hun nå ønsker å gjøre seg ferdig på medisinstudiet, og at hun har større ambisjoner innenfor helsesektoren:

- Jeg har rett og slett flere drømmer hvor jeg ser meg selv som helsearbeider enn som langrennsløper, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen i pressemeldingen.

- Da tenker jeg at jeg er moden for å bruke tiden min annerledes, med medisinstudiet som førsteprioritet, og vil derfor gi meg som landslagsløper før jeg eventuelt mister motivasjonen.