Astrit Ajdarevic legger seg flat etter omstridt melding

Djurgården-spilleren ville se kamp mellom herre- og kvinneverdensmesterne.

Lørdag kveld meldte Djurgården-spilleren Astrit Ajdarevic (29) på Twitter at han gjerne skulle sett en fotballkamp mellom verdensmesterne for kvinner og verdensmesterne for menn.

- Jeg skulle elsket å se de kvinnelige VM-mesterne mot herrenes VM-mestere. Bare for å se hvor stor forskjellen egentlig er. Begge lag må gi alt, skrev Ajdarevic.

Ajdarevic har spilt aldersbestemt fotball for Sverige, men har valgt å spille for Albania på A-landslagsnivå.

Landslagsspillerne oppgitt

Meldingen skapte uro i Fotball-Sverige, og flere mente det var både unødvendig og frekt av Ajdarevic å legge ut tweeten. Også blant det svenske kvinnelandslaget virket spillerne opprørte av meldingen.

- Jeg blir så lei av sånt. Jeg vet ikke hans begrunnelse for det, men hvem skulle hatt lyst til å se Usain Bolt møte verdens raskeste kvinne på 100-meter?, sier Magdalena Eriksson ifølge fotbollskanalen.se.

REAGERER: Chelsea- og Sverige-spiller Magdalena Eriksson synes ikke noe om Ajdarevics kommentar. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

- Det er ikke verdt å kommentere en slik melding, det sier seg selv. Det er uverdig og vi fokuserer på vårt eget spill, mener Kosovare Asllani.

Mente det ikke nedverdigende

Søndag formiddag gikk Ajdarevic tilbake på uttalelsene sine. Med en ny melding på Twitter forklarer han at han ikke mente noe frekt med meldingen.

- Jeg vil være helt tydelig på at jeg ikke på noen som helst måte nedverdiger damefotballen. Det er kjedelig at det jeg skrev tolkes på den måten. Jeg satt og så på VM og kjente hvor heftig det hadde vært å «hype» opp damefotballen enda mer. Gi den enda bedre forutsetninger, skriver Ajdarevic søndag formiddag.

Sveriges kvinnelandslag VM-åpner mot Chile på tirsdag. De er i gruppe med Chile, Thailand og USA. For Norges del startet Fotball-VM på strålende vis, med en 3-0-seier mot Nigeria lørdag kveld.