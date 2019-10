Atalanta-trener Gian Piero Gasperini hyller Josep Guardiola

I forkant av tirsdagens Champions League-kamp mellom Manchester City og Atalanta, avslørte Gasperini en gammel episode mellom de to.

61-åringen ledet Atalanta til en sensasjonell tredjeplass forrige sesong i Serie A, noe som også sikret klubben deres første deltagelse i Champions League. Et stort øyeblikk for Gasperini, men alt har ikke alltid vært like rosenrødt i italienerens karriere som trener.

- Det var en utrolig fin gest

På pressekonferansen før kampen mot Manchester City tok han seg tid til å hylle Guardiola. Italieneren snakket varmt om en hendelse som skjedde i 2011 etter at han mistet trenerjobben i Inter, kun etter fem kamper.

- Da jeg fikk sparken i Inter ringte Guardiola meg, og inviterte meg over til Barcelona for å se dem spille. Det var en utrolig fin gest fra et menneskelig ståsted i en tøff tid for meg. Det glemmer jeg ikke, og det gjør denne anledningen enda mer gripende, sa Gasperini, ifølge Sky Sports.

Trenger poeng

Klubben fra Nord-Italia har startet sterkt i Serie A, og ligger for øyeblikket på tredjeplass på tabellen etter Juventus og Inter. I Champions League derimot har det gått verre. Laget står med null poeng på to kamper etter tap mot Dinamo Zagreb og Shakthar Donetsk, og trenger derfor et positivt resultat tirsdag kveld.

- Det er en svært vanskelig kamp, men i historien til Atalanta er det en kamp vi ser veldig positivt på. Vi håper å spille bra og gi et godt inntrykk mot et av verdens beste lag, la Gasperini til.

«Pep» Guardiola og hans Manchester City står med full pott og seks poeng etter to kamper, og går inn i kampen som soleklare favoritter.