Atalanta-Valencia kan ha spredt koronaviruset i full fart: - Det var galskap å spille den kampen

Champions League-kampen i februar kan ha bidratt til elendigheten i Bergamo.

Italia har blitt rammet svært hardt av koronaviruset, og da spesielt områdene i Nord-Italia. Ifølge nettstedet worldometers.info har landet i skrivende stund 53.578 bekreftede tilfeller av korona-smittede, og hele 4825 dødsfall.

Nå snakker eksperter om at fotballkampen mellom Atalanta-Valencia kan ha vært en katalysator, for det forferdelige som byen Bergamo går gjennom for øyeblikket.

Kampen var den første av to åttendelsfinaler i Champions League, og ble spilt i Milano 19. februar, fordi Atalantas hjemmebane er under ombygging. Da reiste 40.000 supportere fra Bergamo til San Siro i Milano for å se kampen.

- Det her var for en måned siden, så tidsmessig stemmer det godt. Det var tusenvis av mennesker som feiret på tribunen, bare centimetere fra hverandre. Det var klemmer, sier Francesco Le Foche, avdelingssjef på et sykehus i Roma, til Corriero dello Sport, ifølge Expressen.

- Takknemlig miljø

Le Foche, som er spesialist i immunologi, utdyper videre hvorfor kampen kan ha vært en «gavepakke» for viruset.

- Jeg kan se for meg at flere som hadde billett til kampen valgte å dra, selv om de ikke var helt friske. Det var et takknemlig miljø for et virus til å spre seg i, hevder Le Foche.

Angrep Valencia hardt

Atalanta vant nevnte kamp overfor med sifrene 4-1, og dro til Valencia og slo spanjolene 4-3 i den spanske byen. Dermed vant de 8-4 sammenlagt og avanserte til kvartfinalen i Champions League, men etter kampen fikk Valencia langt alvorligere ting å tenke på.

Fem personer tilknyttet klubben, blant andre Ezequiel Garay testet positivt på koronaviruset. I en pressemelding gikk klubben langt i å antyde at smitten kom fra kampen i Milano.

- Til tross for de strenge tiltakene i det som dager senere ble klassifisert som et høyrisiko-område, har eksponeringen forårsaket rundt 35 prosent positive prøver, skriver klubben i pressemeldingen.

Le Foche konkluderer på følgende måte nå som man vet omfanget av korona-krisen i Bergamo.

- Med fasiten i hånd var det galskap å spille den kampen, sier italieneren.

Alle sportsarrangementer i Italia har vært suspendert siden 9. mars i landet, og tidligere i uken sa Italias idrettsminister Vincenzo Spadafora at Serie A tidligst kan starte opp igjen fra 3. mai. Andre europeiske ligaer er også satt på vent for øyeblikket.