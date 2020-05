Athletic Bilbao-legende legger opp midt i koronapausen

Athletic Bilbao-veteranen Aritz Aduriz må operere hoften og legger støvlene på hylla etter en lang fotballkarriere.

Dermed får ikke 39-åringen sjansen til å avslutte karrieren med cupfinale og baskerderby mot Martin Ødegaard og Real Sociedad.

I et innlegg på Twitter skriver Aduriz at kroppen hans har sagt at nok er nok.

– Tiden er inne. Jeg har mange ganger sagt at fotballen vil forlate deg før du forlater den. I går ba legene meg om å oppsøke en kirurg for å erstatte hoften min med en protese og forsøke å leve så normalt som mulig. Dessverre har kroppen min sagt «nok er nok».

– Jeg kan ikke hjelpe lagkameratene mine på måten jeg ønsker, og heller ikke på måten de fortjener. Slik er livet til en idrettsutøver. Enkelt, veldig enkelt, skriver Aduriz.

Han har spilt for Athletic i tre perioder, senest fra 2012 og fram til nå. Denne sesongen har han fått 14 innhopp og scoret ett mål for klubben.

