Athletic Bilbao slo Barcelona etter drømmescoring: - Den er drøy

Barcelona skuffet mot Athletic Bilbao uten Lionel Messi.

Det var duket for serieåpning i spansk La Liga fredag kveld. Barcelona kom til kampen uten en skadet Lionel Messi, i tillegg ble Coutinho vraket til troppen i forkant av oppgjøret, på grunn av det som skal være en nært forestående overgang til Bayern Munchen.

På motsatt banehalvdel i Baskerland sto et heltent Athletic Bilbao.

Drømmescoring

I det 89.minutt kom avgjørelsen og for en måte det skulle skje på. Innbytter Aritz Aduriz hadde enda ikke vært borti ballen for Athletic Bilbao, da han vartet opp med en drømmescoring av de sjeldne.

Spissen brassesparket ballen i mål etter ett minutt på banen, med sitt første spark på ballen.

JUBLER: Aritz Aduriz ble dagens mann for hjemmelaget i 1-0-seieren over Barcelona. Foto: Vincent West (Reuters)

Strive-kommentator Magnar Kvalvik var ende over etter scoringen.

- Har du sett. Det skal ikke være mulig, hans første spark på ballen. Det er intet mindre enn et fabelaktig brassespark, skrek Kvalvik hos Strive.

- Med to minutter igjen på klokka. Den er drøy. Den er drøy. 38 år og han har fortsatt spensten. Der var det slutt for ord for mitt vedkommende, hva sier man til sånt som dette. Den er spektakulær, den er helt vanvittig av Aduriz, sa Kvalvik i ren ekstase på kommentatorplass.

Tam første omgang

Hjemmelagets Inaki Williams kom til kampens første sjanse i kampen. Et skudd fra nærmere 30 meter sørget for at Marc-Andre Ter Stegen måtte ut i full strekk og slå til corner.

Samme mann fikk en ny stor mulighet etter 15 minutter. Alene med keeper, fra noe skrå vinkel, ble avslutningen litt for svak til å sette ballen bak Ter Stegen i gjestenes mål.

Barcelona valgte noe overraskende å sette navn som Sergio Busquets og Ivan Raktitic på benken. Istedenfor sendte Ernesto Valverde to debutanter på banen fra start. Frenkie De Jong og Antoine Griezmann fikk begge tillit.

Etter 37 minutter måtte Luis Suarez forlate banen med en skade. Rett før fikk uruguayaneren en stor mulighet. Spissen sendte avgårde en avslutning som smalt i stolpen og ut.

Suarez ble erstattet av Rafinha.

Etter 44 minutter skulle det på nytt smelle i aluminiumen. Et skudd fra innbytter Rafinha hadde god retning mot krysset. Athletic-keeper Unai Simon vartet opp med en fantastisk redning da han slo ballen via tverrliggeren og ut.

En noe tam førsteomgang av ebbet ut med 0-0. Barcelona maktet ikke å kontrollere spillet slik og savnet av Messi virket å være tilstede.

Overtak etter pause

Etter en tam førsteomgang tok Valverde grep umiddelbart etter hvilen og sendte innpå Rakitic til fordel for Carles Arena.

Gjestene tok tak i spillet og satte mer press på hjemmelaget uten at de produserte de helt store sjansene av den grunn. Innbytter Rakitic skulle komme til omgangens hittil største mulighet etter 70 minutter.

Kroaten smalt et skudd over fra kort hold under hardt press.

Det intensive angrepsspillet man ofte forbinder med Barcelona var ikke ofte å se denne kvelden. Et godt organisert Athletic Bilbao holdt godt stand defensivt og frustrerte til tider Barcelona-stjernene.

Griezmann var svært lite involvert og produserte nærmest ingenting offensivt.

Rafinha vartet opp med en fin enkeltmannsprestasjon etter 80 minutter. Han fintet vekk to mann før han fikk avgårde en avslutning som ble blokkert til corner.

Hjemmelaget red av Barcelona-presset de siste minuttene og tok tre poeng i serieåpningen.