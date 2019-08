Athletic Club med full kontroll over Real Sociedad og Martin Ødegaard

Tap for nordmannen i sitt første Baskerderby.

ATHLETIC CLUB - REAL SOCIEDAD 2-0

Det ble ikke et hyggelig første møte med Baskerderbyet for Martin Ødegaard etter at Athletic Club slo Real Sociedad 2-0 på San Mamés i Bilbao fredag kveld.

Stjernespiller Iñaki Williams scoret sitt første mål for sesongen, før Raúl García vartet opp med en lekker chip. Dermed måtte Ødegaard og La Real innse at sesongens aller første tap kom mot erkerivalen fra Bilbao.

Ødegaard slet virkelig med å sette sitt preg på den første omgangen. Det noterte både landslagssjef Lars Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen seg for i pausen

- De har ingen sjanser, det er total overkjøring, mener jeg. Dette er et vanskelig lag å møte, de er ekstremt aggressive og godt organiserte. For en enkeltspiller blir det vanskelig, hele laget må opp. De finner ikke noen oppspillspunkt, men man ser hvor viktig fysikken er. Det tror jeg også Martin har innsett, sa Lagerbäck under TV 2s pausesending.

Hansen, på sin side, synes det var en tydelig klasseforskjell mellom de to lagene fra Baskerland i den første omgangen:

- Det er litt klisjé, men det er voksne mot juniorer i første omgang. De må opp masse i aggressivt, vi ser at Martin ikke får tilgang til de rommene han har hatt i de to første kampene fordi Athletic er gode og La Real ikke er i nærheten av nivået de har vært, sa «Perry» etter den første omgangen.

Raser mot VAR

Det skulle ikke bli stort bedre for Ødegaard og La Real. Selv om nordmannen vokste inn i kampen og var langt mer involvert, så ville det seg ikke for Imanol Algucials gutter.

Selv var Ødegaard skuffet etter kampen:

- Det var kult, bortsett fra resultatet og første omgangen der vi vi ikk er noe gode. De tok oss i førsteomgangen, de presset oss hardt og vi klarte ikke å holde på ballen. Vi kjemper oss inn igjen i andreomgangen, sa Ødegaard til TV 2 etter kampen.

- Jeg merker at dette er et stort steg opp fra Nederland, men det er dette nivået jeg ønsker å være på. Jeg trives kjempegodt, vi har hatt tre tøffe bortekamper. Men fire poeng på de kampene er godkjent, sier Ødegaard.

Alexander Isak så ut til å blåse nytt liv i oppgjøret da han stanget inn 1-2 etter et Ødegaard-frispark, men etter at situasjonen ble sjekket VAR-dommerne ble svensken avvinket for offside.

Det tok mange, mange minutter før dommerne kom til avgjørelsen sin, hvilket fikk Ødegaard til å riste på hodet:

- VAR er ikke min bestevenn. Det er håpløst å stå der og vente i fem minutter, to ganger, på en situasjon og så får du det mot deg hver gang. Det er tøft mentalt, dette styrket ikke min tro på VAR, sa nordmannen til TV 2.

Selv om Ødegaard slet med å virkelig sette sitt preg på kampen var den spanske journalisten Oier Fano Dadebat tydelig imponert over det nordmannen hadde levert:

- Oppriktig, Ødegaard er den beste spilleren jeg har sett i Real Sociedad siden Antoine Griezmann. Det er helt vanvittig, skriver Fano Dadebat på sin Twitter-konto.

Også Jesper Mathisen var veldig positiv til det han hadde sett fra Ødegaard etter kampen:

- Ødegaard med nok en godkjent kamp i La Liga. Langt mer dominerende i sine to første kamper, men også i kveld ser vi at han er mer enn god nok for dette nivået. Tatt store steg fysisk, skrev Mathisen på Twitter.

Tapet for La Real betyr at de ramler ned på niendeplass i La Liga etter de første fire kampene spilt av årets sesong. Det er samme posisjon som de endte på etter 2018/2019-sesongen av La Liga.

For Athletic er ståa en helt annen. De suser nemlig opp på delt førsteplass i La Liga. De deler topplassen med Sevilla, som tidligere fredag spilte 1-1 hjemme mot Celta Vigo.

Total overkjøring

Det var Athletic Club som tok styringen på San Mamés, og hadde styringen over erkerival Real Sociedad fra nesten første spark på ballen. Det gjorde at den første omgangen ble alt annet enn moro for Martin Ødegaards lag.

Etter 11 minutter lurte Iker Muniain og Ander Capa bort venstreback Aihen Muñoz og sistnevntes innlegg fant Iñaki Williams inne i La Real-boksen. Athletics superstjerne bredside inn 1-0 for hjemmelaget.

La Real slet med å komme til sjansene, men i det 20. minutt pekte Xavier Fernández Estrada på straffemerket etter at Iñigo Córdoba la Joseba Zaldua i bakken. Etter at VAR tok en titt på situasjonen, så trakk han situasjonen ut, og det ble frispark.

Der ingenting stemte for La Real, så stemte absolutt alt for Athletic. I det 28. minutt var det brøytebilen Raúl García som skulle vise frem et skikkelig c-moment da han fikk ballen utenfor La Real-boksen.

Med sin svakere venstrefot, så vippet han ballen forbi Miguel Ángel Moyá i La Real-målet og doblet ledelsen for de røde og hvite fra Bilbao.

Og vondt skulle bli verre for La Real da Asier Illarramendi falt forkjært, og holdt seg til ankelen. Til slutt endte det med at kapteinen måtte hjelpes av banen og ble erstattet av Portu.

Gang etter gang kom hjemmelaget på offensiven, og i det 43. minutt var venstreback Yuri Berchiche nære ved å sette inn 3-0 med et langskudd. Heldigvis for La Real hadde keeper Moyá litt mer flaks med redningen.

Like før pause skulle Córdoba også få en sjanse han også etter at Muniain og Williams kombinerte fint. Dessverre for hjemmelaget så suste ballen godt over La Real-målet.

Det var uansett Gaizka Garitanos menn som kunne smile bredest etter de første 45 minuttene av Baskerderbyet på San Mamés.

VAR-drama

Som i den første omgangen var det Athletic som kom ut best, og allerede i det 50. minutt fikk Dani García muligheten til å teste skuddfoten fra distanse. Forsøket suste utenfor Moyás lengste stolpe.

Ødegaard var langt mer involvert i den andre omgangen, og kom oftere dypere i banen for å forsøke å skape muligheter for bortelaget fra San Sebastián. I det 62. minutt trodde La Real at de endelig skulle få lønn for strevet.

Etter at at Ødegaard slo et frispark, så krasjet Athletic-keeper Unai Simón med egen spiller. Innbytter Alexander Isak trodde han hadde stanget inn 1-2 etter at dommer hadde tilsynelatende godkjent målet.

VAR-dommerne brukte lang tid på å sjekke hvorvidt scoringen skulle stå, men konkludere til slutt med at den svenske spissen fortsatt må vente på sin første scoring i LaLiga.

Det var uansett Athletic som fortsatte å styre spillet. Drøye kvarteret før slutt var Iñaki Williams igjen på farten da han suste nedover langs venstresiden, og kombinerte fint med Ibai Gómez.

Innbytteren hadde god tid til å sikte, men skuddet var altfor veikt og La Real-keeper Moyá hadde få problemer med å holde forsøket.

Ibai Gómez fikk muligheten på ny drøyt syv minutter før full tid da han fikk ta frispark fra utenfor La Real-boksen. Forsøket suste godt over målet til Moyá denne gangen.

Ødegaard fikk en kjempesjanse mot slutten av kampen da La Real kom på kontring, men Unai Simón reddet og det ble en rød og hvit kveld i Baskerland.

Athletic hadde få problemer med å sikre inn seieren, og til tross for La Reals forsøk i andre omgang var det laget fra Bilbao som kunne juble. Det endte til slutt 2-0 til Athletic over Real Sociedad.