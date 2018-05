Atlético la på press på Real Madrid i sølvkampen

Koke ble helten da Atlético Madrid sikret 1-0-seier mot Getafe i La Liga. Seieren betyr at Real Madrid må vinne mot Celta Vigo for å holde liv i sølvkampen.

Koke scoret kampens eneste mål mot Getafe etter åtte minutter. Med tre nye poeng klatrer Atlético opp på 78 poeng, seks flere enn Real Madrid på tredjeplass før siste serierunde.

Real Madrid møter Celta Vigo i sin nest siste seriekamp for sesongen senere lørdag og må vinne for å kunne snyte hovedstadsrivalen for sølvet i La Liga bak suverene Barcelona.

Valencia har sikret fjerdeplassen og mesterligaspill neste sesong. Tabellfireren vant 1-0 mot Girona lørdag.

Villarreal klatret forbi Real Betis til femteplass etter sin 4-2-seier mot nedrykksdømte Deportivo, mens Real Betis på sjetteplass spilte 2-2 mot Sevilla på plassen bak på tabellen. Villarreal og Real Betis skal begge spille europaliga neste sesong.

Allerede nedrykksklare Las Palmas bokførte et nytt tap med 0-1 mot Eibar, mens Alavés slo Athletic Bilbao 3-1.

(©NTB)

Mest sett siste uken