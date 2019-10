Atlético Madrid vant etter etterlengtet Morata-mål

Innbytter Álvaro Morata scoret kampens eneste mål da Atlético Madrid tok et stort steg mot utslagsrundene i mesterligaen med 1-0-seier mot Bayer Leverkusen.

Morata ble sendt på banen 20 minutter før slutt i tirsdagens kamp, og åtte minutter senere satte han hodet til et strålende innlegg fra lagkamerat Renan Lodi. Leverkusens finske keeper Lukáš Hrádecký klarte ikke holde ballen ute.

Målet var at det kjærkomne slaget for den spanske spissen, som så langt har notert seg for kun én eneste scoring i La Liga denne sesongen.

Morata-scoringen skilte til slutt lagene tirsdag, hvilket betyr at Atlético Madrid fortsatt er ubeseiret i mesterligaens gruppe D. Sju poeng på tre kamper gir tabelltopp, men den kan Juventus ta tilbake med seier over Lokomotiv Moskva senere tirsdag.

Bayer Leverkusen er på sin side poengløse i mesterligaen etter at halve gruppespillet er unnagjort. Lite tyder at den tyske storklubben, som er nummer ni i Bundesliga etter åtte serieomganger, vil kunne gjøre seg håp om noe mer enn spill i europaligaen etter nyttår.

Selv det ser vanskelig ut.

