Atletico-spillerne med vill jubel etter seieren. Det skaper Liverpool-reaksjoner

Liverpools Andy Robertson minner Atletico Madrid-spillerne på at det fortsatt skal spilles en returkamp på Anfield.

Liverpool er ikke godt vant til å tape denne sesongen, men tirsdag ble det tap borte mot Atletico Madrid i den første av to åttedelsfinaler i Champions League.

Saul scoret vinnermålet tidlig i første omgang og Liverpool slet med å skape de helt store sjansene mot et kompakt og lavtliggende hjemmelaget gjennom kampen.

1-0-seieren betyr at det fortsatt er ganske åpent før returkampen på Anfield, men det var liten tvil om at seieren betydde mye for Atletico Madrid-spillerne.

Robertson reagerer



De feiret og jublet stort etter kampeslutt. Oppførselen til motstanderen etter oppgjøret fikk blant andre venstreback Andy Robertson til å reagere.

- De feiret som om de hadde vunnet kampen etter kun første møte, så vi får se, sa Robertson i intervju med BT Sport etter møtet i Madrid.

Returkampen spilles først 11. mars på Anfield.

- Det er et par uker og vi har noen kamper i Premier League å ta oss av. Så kommer de til Anfield, og vi vet at fansen vår er der, og vi vet at vi kommer til å være der, så er det jo opp til Atletico om de «dukker opp», sier skotten videre i intervjuet.

REAGERER: Liverpool-back Andy Robertson. Her i aksjon mot Ateltico Madrid. Foto: Oscar Del Pozo (AFP / NTB scanpix)

- De kan fortsette å legge seg ned og forsøke å komme under huden på oss, men jeg synes vi taklet det ganske bra. Vi fokuserte på oss selv, sier Robertson.

Støttes av Ferdinand



Skotten gi ikke tegn til panikk, til tross for at det ble tap i første kamp.

- Vi spilte en brukbar kamp, men vet vi kan bedre og heldigvis er det en kamp til, slik at vi kan få satt skapet på plass, sier venstrebacken.

BT Sports-ekspert Rio Ferdinand er enig med Robertson og mener at de røde fra Merseyside fortsatt har gode sjanser til avansement.

- Jeg liker tonen i intervjuet med Robertson. De ser det andre laget og deres manager gni det inn etter kampen. Spillere og fans feirer, men det er ikke over, sier han.

- De må til Anfield, det er fortsatt mye å spille om, mener Ferdinand.

Den tidligere Manchester United-stopperen legger likevel ikke skjul på at han lar seg imponere over det Atletico og trener Diego Simeone har fått til.

- Vi har sagt det før at Simeones lag er kyniske, de forsvarer seg bra, er godt organisert og har ledere på banen. Ja, de har mistet sentrale spillere siden forrige sesong, men han er en fantastisk trener som får det beste ut av spillerne.