Atletico-stjerne dediserte scoring til klubbvenninnes sykdomskamp

Måltyven Diego Costa feiret søndagens scoring for Atlético Madrid med å sende varme tanker til hjernesvulst-opererte Virginia Torrecilla.

Torrecilla er del av den spanske hovedstadsklubbens kvinnelag. Nylig gjennomgikk hun en vellykket operasjon for å fjerne en hjernesvulst. Fotballspillerens sykdomskamp har påvirket mange i storklubben.

Etter å ha satt inn 1-1-målet i søndagens La Liga-oppgjør mot Athletic Bilbao holdt Diego Costa opp med en drakt med Torrecillas navn og nummer på.

Gesten kom åpenbart overraskende på lagvenninnen.

– Jeg har ikke ord. Du er fantastisk, skrev hun i en oppdatering i sosiale medier.

Søndagens uavgjortresultat var for øvrig av betydning for Martin Ødegaard og Real Sociedad. Atlético Madrid er én av klubbene som kan stikke kjepper i hjulene for nordmannen og lagkameratene i kampen for plass i neste sesongs mesterliga.

Søndag hadde hovedstadsklubben muligheten til å passere fjerdeplasserte Sociedad på tabellen med seier. Tre poeng ble det imidlertid ikke i bortekampen i Bilbao.

Iker Muniain sendte hjemmelaget i ledelsen åtte minutter før pause, men gjestene fra Madrid brukte ikke lang tid på å slå tilbake. Kun to minutter etter ledermålet utlignet Costa.

Flere mål ble det ikke foran tomme tribuner i Bilbao, og dermed er Atletico fortsatt nummer seks på tabellen. Hovedstadsklubben er a poeng med både Getafe på plassen foran og Sociedad på den viktige fjerdeplassen.

Ødegaard og lagkameratene har samtidig en kamp til gode, og med seier mot Osasuna senere søndag skaffer de seg luke i kampen for mesterligabillett.

