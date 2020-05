Åtte smittede i spansk fotball: – Langt færre enn ventet

Fem spillere og tre andre klubbansatte i spansk toppfotball har testet positivt på koronaviruset. Det er godt nytt, mener La Liga-sjef Javier Tebas.

– Ut fra smittetilfellene i tysk Bundesliga og virusets spredning i Spania hadde vi regnet med 25 til 30 positive prøver. Vi har testet 2500 personer tilknyttet lagene i de to øverste divisjonene, og bare åtte smittetilfeller er gode nyheter, sa Tebas søndag til TV-kanalen Movistar.

Tebas sa at han har tro på seriekamper fra 12. juni og sa at det deretter vil bli spilt kamper hver dag.

Ligaen meldte søndag at fem spillere fordelt på 1. og 2. divisjon har testet positivt på koronaviruset og er sendt i isolasjon i sine hjem. De kan ikke slutte seg til trening før de har testet negativt.

Alex Remiro, keeper i Martin Ødegaards klubb Real Sociedad, er blant spillerne som har testet positivt. Det er også Renan Lodi (Atlético Madrid), Joel Robles (Betis) og Yangel Herrera (Granada), ifølge spanske medier.

I tillegg er tre personer tilknyttet klubbers støtteapparat smittet. Også de er isolert. Alle de smittede er symptomfri.

– Kampaktivitet er trygt

Alle klubbene i Spanias to øverste divisjoner for menn har testet spillerne for koronasmitte, og mange er allerede i gang med individuell trening på feltet. Martin Ødegaard og hans lagkamerater i Real Sociedad er blant dem som har startet trening.

Tebas føler seg sikker på at det ikke vil bli flere smittetilfeller når man starter med fellestreninger og etter hvert kamper.

– Å bli smittet under kampaktivitet er nesten umulig. VI har gjort en studie som snart vil legges fram, og den viser at det er minimal smitterisiko ved fotballspill så lenge smittevernprotokollen overholdes, hevder han.

Kamper hver dag

Det vil bli spilt kamper hver dag når fotballen ruller i Spania igjen etter viruskrisen, sier Tebas. Han har tro på kamper fra 12. juni.

– Jeg vil at vi skal spille kamper igjen 12. juni, men vi må være tålmodige. Dette er ikke bare opp til fotballen. Dette gjelder hele samfunnet, og vi må overholde alle tiltak som besluttes for å beskytte helsen, sa han i intervjuet med Movistar.

Han sa at kampene skal spilles uten tilskuere og at man jobber med tiltak for å skape stemning tross de tomme tribunene, uten å gå i detalj. Han sa også at kampene vil bli spredt utover slik at det spilles seriekamper hver eneste dag.

– Når det blir kamper uten publikum vil vi iverksette noen nyskapende ideer for TV-overføringene.

