Åtte West Ham-spillere isolert med virussymptomer

Åtte spillere i West Ham er i hjemmeisolasjon fordi de har milde symptomer på koronaviruset, opplyser klubbens visestyreleder.

West Ham er dermed den siste av Premier League-klubbene som er rammet av viruset, selv om ingen av spillerne har fått påvist smitte.

Tidligere har Arsenal-manager Mikel Arteta og Chelsea-vingen Callum Hudson-Odoi, samt en rekke Leicester-spillere, testet positivt på koronaviruset.

– Jeg er lettet over å si at de alle har milde symptomer, og at de og familiene deres ser ut til å ha det bra, sier visestyreleder Karren Brady til avisen The Sun.

– Men viruset er ikke lenger enn et håndtrykk, nys eller host unna enhver av oss, så ingen burde ta lett på dette, legger hun til.

West Ham-spillerne trener nå individuelt på hjemmebane, og klubben håper å kunne fortsette med vanlig treningsøkter når myndighetenes forbud mot ansamlinger av flere enn to personer opphører 13. april.

