Aubameyang den store helten da Arsenal vant FA-cupen

Gaboneren tok ansvar og fikk løfte trofeet etter to scoringer i finalethriller.

CHELSEA - ARSENAL 1-2:

Han og manager Mikel Arteta fikk imidlertid en verst tenkelig start på finaleoppgjøret da Christian Pulisic sendte Chelsea i føringen, men Arsenals spanske manager viste hvorfor han har gitt Pierre-Emerick Aubameyang kapteinsbindet.

Stjernespissen både skaffet straffespark, scoret på straffespark og snudde kampen etter pause da Arsenal-spillerne til slutt kunne juble for triumf i den tradisjonsrike turneringen etter seier mot byrival Chelsea.

Spesielt Aubameyangs 2-1-scoring etter pause var av det vakre slaget, da han på lekkert vis dro en skuddfinte som sendte Kurt Zouma opp i pølsekøen på Wembley, før han elegant chippet ballen over Willy Caballero i Chelsea-målet.

Scoringen fikk BBC-ekspert Danny Murhpy til å dra fram superlativene.

- Wow! For en avslutning! For en spiller! Se på den finten.. Han er en verdensklassespiller, og vi i dag sett hvor viktig det er for Arsenal å beholde ham. Det er en nydelig avslutning, beskrev Murphy.

Glitrende Pulisic-scoring

Det var imidlertid Frank Lampards mannskap tok tidlig initiativ i kampen, og lederscoringen kom allerede etter fem minutter.

Mason Mount forsøkte å finne Olivier Giroud inne i feltet, men den franske spissen fikk ballen bak seg. Det løste han på erke-Giroud-vis, da han med utsiden av foten flikket videre til Christian Pulisic.

Amerikaneren, som har hatt en fantastisk sesong i blått, tok med seg ballen i steget før han på lekkert vis satte inn 1-0 på Wembley.

De blåkledde fortsatte å styre kampen og Pulisic fikk en ny god mulighet like etter, men skuddforsøket ble reddet av Emiliano Martinez i Arsenal-målet.

Den innlagte drikkepausen halvveis i den første omgangen markerte deretter et takstkifte, for Arsenal spiste seg mer og mer inn i oppgjøret og Nicolas Pepe dundret ballen i krysset etter 25 minutter.

En offsideplassert Ainsley Maitland-Niles i opptakten til Pepes avslutning gjorde imidlertid at scoringen ble annullert, men situasjonen var bare en forsmak på hva som skulle komme.

For kun minutter senere var Aubameyang på farten. Gaboneren kom seg foran Cesar Azpilicueta, og satte fart mot mål.

En Fiat kjører sjelden raskere enn en Ferrari, og etter hvert som Chelseas kaptein ble halsende lenger og lenger bak, så han seg til slutt nødt til å rive Aubameyang i trøya.

Arsenal-kapteinen gikk i bakken og fikk straffespark, som han selv omsatte i mål til 1-1.

Marerittet var imidlertid ikke over for Azpilicueta, som like etter måtte gå gråtende av banen med en skade i finalen.

SKADE: Cesar Azpilicueta fikk ikke FA-cupfinalen han hadde drømt om. Foto: Adam Davy (AP)

Aubameyang snudde kampen

Vondt ble også til verre for Lampard like etter pause.

Først fikk han se Pulisic brenne en mulighet, før amerikaneren tok seg til baksiden av låret. Unggutten måtte til slutt hjelpes av banen, og etter 67 minutter var kampen snudd.

Hector Bellerin skal ha mye av æren for Arsenals lederscoring, etter at spanjolen satte inn høygiret og passerte flere spillere.

Han sendte videre til Pepe, som fant Aubameyang til venstre. Én finte og en chip senere lå ballen i mål til 2-1, og oppgaven ble enda vanskeligere for Chelsea like etter.

For etter 73 minutter ble Mateo Kovacic sendt i dusjen etter en duell med Granit Xhaka. Kroaten gikk inn i en 50/50-duell med Arsenals sveitsiske midtbanekjemper.

Dommer Anthony Taylor mente mente situasjonen kvalifiserte til et nytt gult kort for Kovacic, til tross for at reprisene viste at det var Xhaka som satte knottene i vristen på Chelsea-stjernen.

Lampard kastet innpå både Ross Barkley, Callum Hudson-Odoi og Tammy Abraham i sluttminuttene i jakten på en utligning, men Arsenal holdt unna og kunne til slutt juble for finaletriumf.