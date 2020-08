Aubameyang-dobbel sikret Arsenal FA-cuptittelen

To mål av Pierre-Emerick Aubameyang sikret Arsenal lagets 14. FA-cuptittel da Chelsea ble slått 2-1 på Wembley lørdag.

Tittelen er Arsenals første siden laget vant FA-cupen i 2017.

Seieren sikrer dessuten Mikel Artetas menn plass i europaligaen neste sesong. Arteta tok over laget i desember, men klarte ikke å løfte det høyere enn en åttendeplass i Premier League.

Aubameyang ble den store helten i London. Etter at Christian Pulisic sendte Chelsea i ledelsen allerede etter fem minutters spill, utlignet Aubameyang på en straffe han selv hadde skaffet midtveis i første omgang. Midtveis i 2. omgang sikret han seieren da han på lekkert hvis lobbet ballen over keeper og i mål.

– Vi spilte muligens de beste 30 minuttene siden jeg kom til klubben. Jeg er så stolt av å kunne representere disse spillerne og klubben, sa trener Mikel Arteta til BBC etter kampen.

– Vi fortjente dette. Alle ga sitt beste. Reisen har vært lang, men i dag nyter vi seieren. Det ble en fantastisk kveld, sa Aubameyang etter kampen, i et intervju vist på V4.

Arsenal har vunnet alle sine sju siste FA-cupfinaler, tre av dem mot Chelsea. Med den 14. tittelen i verdens eldste klubbturnering forbedret klubben sin rekord. Manchester United har nest flest med 12.

God Chelsea-start

De blåkledde fikk en drømmestart på kampen. Etter samspill med Olivier Giroud kjempet Christian Pulisic seg godt inn i feltet før han plasserte ballen til venstre for keeper Emiliano Martinez. Målet kom etter kun fem minutters spill på Wembley.

– Vi fikk en tung start, men hvis det er noe jeg vet om disse spillerne så er det at de aldri gir opp, sa Arteta.

For mens Chelsea styrte spillet i første halvdel av omgangen tok Arsenal mer over etter drikkepausen.

Arsenal fant nettmaskene etter 25 minutter med et strålende skudd signert Nicolas Pépé. Dessverre for ivorianeren var flagget allerede gått opp for en av lagkameratene.

Aubameyang-dobbel

Utligningen var derimot et faktum ikke lenge etter. Aubameyang ble revet ned av Cesar Azpilicueta like innenfor 16-meteren, og dommer Anthony Taylor pekte på straffemerket. Aubameyang tok selv straffen og satte ballen trygt nede i høyre hjørne. Dermed var de to London-rivalene like langt.

Den franskfødte gaboneren var ikke fornøyd med en nettkjenning lørdag. 22 minutter ut i 2. omgang fikk han ballen på hjørnet av 16-meteren. Etter å ha dratt av seg Kurt Zouma lobbet han ballen over keeper og i mål.

For Chelsea måtte Azpilicueta og Pulisic begge ut med skader relativt tidlig i kampen.

Rødt kort

Enda verre ble det for Chelsea da Mateo Kovacic i det 73. minutt fikk sitt annet gule kort for dagen og måtte forlate banen.

Chelsea var frampå flere ganger på overtid i 2. omgang, men greide aldri å utligne på Wembley. Dermed var Arsenal-triumfen et faktum.

En noe komisk situasjon oppstå da Arsenal skulle løfte trofeet. Aubameyang misforsto hvordan trofeet er sammensatt. Han løftet trofeet i den løse bunnen, noe som førte til at hoveddelen falt i bakken. Det så derimot ikke ut til å ta noen skade.

I tillegg til at seieren sikrer Arsenal spill i europaligaen neste sesong er nå alt håp om spill i Europa ute for Wolverhampton, mens Tottenham må ut i kvalifiseringsspill.

