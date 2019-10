Aubameyang langer ut mot Dortmund-direktør

Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke gikk nylig ut mot Pierre-Emerick Aubameyang. Nå slår Arsenal-spissen kraftig tilbake.

Snart to år har passert siden Pierre-Emerick Aubameyang forlot tyske Borussia Dortmund til fordel for Arsenal.

De bitre følelsene mellom den 30 år gamle stjernespissen og hans gamle arbeidsgiver ser imidlertid fremdeles ut til å være til stede.

Ut mot Aubameyang

Nylig gikk Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke ut og antydet at Aubameyang gikk etter pengene da han valgte Arsenal.

- Aubameyang, som spiller bra for Arsenal, blir trolig varm i hjertet når han ser på bankkontoen sin, men på onsdager er han trist når han må se Champions League på TV, skal Watzke ha sagt til Suddeutche Zeitung.

FÅR PASSET PÅSKREVET: Hans Joachim Watzke. Foto: Martin Meissner (AP)

- Noen går til klubber på grunn av pengene, klubber som ikke har spilt Champions League-fotball på årevis, skal Watzke ha sagt videre.

Arsenal endte på femteplass i Premier League forrige sesong og og spiller dermed Europa League, i stedet for Champions League denne sesongen.

Arsenal-stjernen slår kraftig tilbake

Aubameyang, som har sju mål på like mange Premier League-kamper denne sesongen, slår nå kraftig tilbake mot sin tidligere sjef i Dortmund.

- Det er best for deg at jeg aldri snakker om hvorfor jeg forlot Dortmund, Mr. Watzke. For en klovn du er. Jeg husker da du sa vi aldri kom til å selge Ousmane (Dembele). Så fikk du se over 100 millioner, og du var den første som tok de pengene. Vær så snill, ikke snakk om penger. La meg være være i fred, er du snill, skriver Aubameyang på Twitter.

Arsenal ligger på fjerdeplass i Premier League etter sju serierunder og møter Bournemouth på hjemmebane førstkommende søndag.

Først står imidlertid belgiske Standard Liege for tur i Europa League torsdag kveld.