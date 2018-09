Aubameyang-show i Arsenal-seier

Pierre-Emerick Aubameyang noterte seg for to scoringer da Arsenal kjørte over ukrainske Vorskla med 4-2 i første gruppekamp i europaligaen torsdag.

Vorskla er et relativt ubeskrevet blad i europaligasammenheng. Klubben har ikke vært med i en turnering i Europa siden 1996/97-sesongen, samme år som Arsène Wenger startet sin lange karriere som Arsenal-manager.

Siden Arsenal tapte semifinalen i europaligaen forrige sesong mot Atlético Madrid, har Wenger overlatt roret til Unai Emery. Mens Wenger byttet ut hele laget før hver eneste gruppekamp forrige sesong, lot Emery noe av det faste inventaret bestå mot den ukrainske lilleputten.

Spanjolen gjorde likevel åtte bytter fra forrige seriekamp, blant annet lot han Bernd Leno få tillit mellom stengene.

I stolpen

Pierre-Emerick Aubameyang var én av spillerne som var igjen i startelleveren fra seieren mot Newcastle, og spissen lot seg ikke be to ganger da han ble servert av Alex Iwobi etter 32 minutter. 29-åringen fra Gabon skled ballen i mål på bakre stolpe.

Aubameyang fikk også sendt i vei et skudd i stolpen før pause.

Andre omgang var bare tre minutter gammel da mål nummer to satt bak bortelagets keeper. Henrikh Mkhitaryan var servitør, og Danny Welbeck stanget ballen i nettet fra kort hold.

Klønete

Aubameyang var et konstant uromoment for ukrainerne og fikk satt inn et nytt mål i det 56. minutt, før han ble byttet ut minuttet etter. Ikke overraskende var det Henrikh Mkhitaryan som ga ballen til spissen, som svarte med å legge den til rette og curle den i nærmeste.

Innbytter Mesut Özil økte til 4-0 etter å ha blitt servert på blank kasse av Stephan Lichtsteiner. Tyskeren scoret i sin andre kamp på rad.

Lichtsteiner var ikke like god like etter da han klønet det til med en klarering på 16-meteren. Kaptein Volodimir Tsjesnakov svarte med å banke ballen i krysset bak en sjanseløs Leno.

Det siste som skjedde i kampen var at Arsenal-spillerne slurvet med returløpene. Vitsjeslav Sjarpar bredsidet inn 2-4-målet før dommeren blåste av.

Portugisiske Sporting og Qarabag fra Aserbajdsjan gjorde opp om poengene i den andre kampen i gruppe E. Raphael og Jovane Cabral scoret målene da Sporting vant 2-0.

