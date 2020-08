Aukland fortsetter samarbeidet med Northug

Uno-X varsler at de bryter avtalen med Petter Northug, men det er uaktuelt for den erfarne skiløperen Anders Aukland (47).

Uno-X inngikk en utstyrsavtale med Petter Northug i fjor høst. Nå blir samarbeidet avsluttet, meldte Adresseavisen tidligere lørdag morgen.

Anders Aukland samarbeider også med Northug og bruker brillene hans. For han er helt uaktuelt å bryte avtalen med Northug, skriver NRK.

– Det som har skjedd er først og fremst veldig trist. Petter er en venn og en samarbeidspartner. I dette tilfellet er det vanskelig å si noe positivt om det han har gjort og identifisere seg med verdiene hans, men for meg blir det helt feil å ta avstand fra ham nå, sier Aukland til NRK.

Trenger støtte og hjelp

Aukland forklarer til statskanalen at han mener Northug trenger støtte og hjelp, og ikke at folk tar avstand til ham.

– Jeg tenkte masse på dette i går kveld da nyheten ble kjent, og jeg bestemte meg ganske raskt for at det er nå jeg vil bruke brillene og støtte ham videre. Det er helt åpenbart for meg. Petter trenger støtte og hjelp, ikke at folk tar avstand fra ham, sier langløpsveteranen til NRK.

Petter Northug ble stoppet i 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 i Ullensaker torsdag. Han mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand, og det er tatt blodprøve. Hjemme hos ham ble det funnet kokain, bekreftet skistjernen på Instagram fredag.

Innlegget er også delt på Northugs Facebook-side.

Advokat Halvard Helle, som er Northugs forsvarer, skriver dette i en SMS til Nettavisen.

- Jeg viser til det Petter selv har lagt ut på Instagram og Facebook.