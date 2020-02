Aukland: Vasaloppets beste fanebærer

Ski Tour 2020 er over. Nå er mitt store fokus på vinterens høydepunkt – søndagens Vasalopp. Med evighetsmaskinen Anders Aukland, 47, på startstreken. Gjennom hans seier i 2004 startet en norsk revolusjon i dalaskogene. Jeg var med da det skjedde.

Therese Johaug, Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo med all respekt, jeg sier bare Anders Aukland.

Her snakker vi om en jernmann, langt, langt over det vi har opplevd tidligere på elitenivå. Og om en familie, Auklands, som kom og revolusjonerte Vasaloppet.

Det er skihistorie, mine venner. Nostalgi og sagaen om et naboland som til slutt kom og erobret til og med det helligste man kan vinne av svenske konkurranser. Nimilsklassikeren mellom Sälen og Mora.

Når Team Ragde Eiendom hadde sin årlige pressekonferanse i slutten av november før Visma Ski Classic-sesongen 2019/2020 på hotell Bergo på Beitostølen, sa Anders Aukland:

«Jeg drives av å bestandig utvikle meg, trene med laget og jeg elsker å gå skirenn. Det går ikke fortere med årene, men ved å trene smart og tenke på alle detaljer, har jeg fortsatt kapasitet til å henge godt med».

Vi vet det. Veteranen er fortsatt med og herjer høyt oppe på listene i internasjonale langløp, til tross for at han kunne ha vært far til flere av konkurrentene. Bakgrunnen er lang og gedigen.

Anders Aukland hadde sin verdenscupdebut på femmila i Holmenkollen i 1993. I 27 år har han konkurrert på toppnivå i tradisjonell langrenn og i langløp.

På Anders Auklands merittliste finner man OL-gull i stafett i Salt Lake City 2002 sammen med Thomas Alsgaard, Kristen Skjeldal og Frode Estil.

Man finner seks individuelle verdenscupseiere, VM-sølv på 50 km i Oberstdorf 2005, en rekke NM-gull, Kongepokaler og en sammenlagtseier i langløpscupen 2007/2008.

Man finner fire seiere i Birken, to seiere i Marcialonga, men fremfor alt så er Anders Aukland evig innskrevet i den svenske nimilsklassikeren Vasaloppet.

Det var Anders og hans bror Jørgen som revolusjonerte Vasaloppet i 2004, til en viss grad med hjelp av lillebror Fredrik som hjelperytter.

Ledelsen i Vasaloppet jublet.

På den tiden var jeg pressesjef for Vasaloppet og opererte tett på daværende generalsekretær Rolf Hammar.

Vasaloppet hadde for alvor behov for å få feste i Norge, der vi følte at det var et stort marked, både på topp- og breddenivå.

Vasaloppet hadde blitt en slags forbannelse for alle norske stjerner som til da hadde forsøkt å gjenta bedriften til Nybygda ILs Ole Ellefsæter fra 1971.

Da vant Ellefsæter Vasaloppet som første nordmann siden det startet i 1922.

Vi hadde blitt vant med at navn som Per Knotten, Magnar Rismyr, Geir Holte, Sture Sivertsen, Oddvar Brå, Erling Jevne, Arild Monsen, Vidar Løfshus, Konrad Unsgård, Øystein Rønbeck, Anders Hallingstad og Jørgen Aukland var med og kjempet om seieren, men uten å lykkes med å komme først over målstreken.

Men nå skulle det skje.

Nå skulle Vasaloppet få oppmerksomhet i vårt naboland. Som sagt så gjort.

Med de tre brødrene Aukland til start.

Som skribent for Vasalöperen skrev jeg flere meter med spalter om Auklands, Norge og Ole Ellefsæter, som gjerne tok på seg en ambassadørsrolle fra sitt hovedkvarter oppe i Brumunddal.

Pressemeldinger ble sendt ut til alle store svenske og norske mediehus.

GS Rolf Hammar sa til meg: «I år skal det bare skje, i år skal vi få en norsk vinner. Vasaloppet trenger det».

Etter en rekke andre- og tredjeplasser etter seieren til Ellefsæter var det med blandede følelser at vi fikk se Jørgen Aukland tape en steinhard spurtduell mot svenske Oskar Svärd i 2003.

FØR START: Anders (t.v.) og Jørgen Aukland få dager før Vasaloppet i 2004. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Like før Vasaloppet i 2004 kalte Vasaloppet inn til pressekonferanse med brødrene Anders og Jørgen Aukland, samt jokeren Anders Hallingstad som ble nummer tre da Henrik Eriksson og Steffen Larsson fra arrangørklubben IFK Mora SK tok dobbeltseier.

De tre norske essene overrasket på podiet med at Ellefsæter var med på telefon.

Via en høyttaler kom Ellefsæter med følgende ord til sine gutter og media: «Vi elsker dette løpet», «jeg klarte å vinne, det kan dere også gjøre».

Med et heidundrende «lykke til» avsluttet den legendariske skikongen Ellefsæter sin del av pressekonferansen.

Brødrene Aukland var heltente. Oppladingen hadde gått helt etter planen og de hadde spesialtrent på staking som ingen andre løpere.

Anders Aukland var på tå hev.

Serviceteamet bestod av 22 mann.

Lillebror Fredrik Aukland (nå NRK-ekspert) hadde en nøkkelrolle i Aukland-suksessen. Han gikk lenge tett med sine brødre og gjorde en slitejobb med å dra dem opp i feltet etter at de hadde havnet bak i klyngen. De fikk også drikke av minstemann i familien.

Taktikken fungerte hundre prosent. Da brødrene kom til berømte «Lundbäcksbacken, cirka tre mil fra målet i Mora, satte Anders Aukland inn et voldsomt rykk.

Bare en løper, estlenderen Raul Olle, som selv vant Vasaloppet i 2000, orket å henge seg på.

Olle solgte seg dyrt. Anders Aukland lykkes med å bryte ham ned gjennom å grave dypt i kjelleren. Aukland vant med 12 sekunder på tiden 3 timer 48 minutter og 42 sekunder. Han fikk vinnerkransen over skuldrene av Lena Hermansson og fikk applaus fra Kong Carl Gustaf som stod på første rad.

VANT: Anders Aukland går først over mål i Vasaloppet. Foto: Nisse Schmidt (AFP)

Jørgen Aukland ble nummer tre og Fredrik Aukland nummer 58. Familielykken var komplett.

Minst like glad var Rolf Hammar. Den norske seieren i Vasaloppet 2004 ga et enormt utslag på det markedet Hammer ønsket å få oppmerksomhet og det tilførte nye deltakere til Vasaloppet.

Den samme Hammer fortsatte med sitt norske PR-maskineri. Før Vasaloppet i 2008 gikk han ut i svensk og norsk media og spådde dobbelt Aukland. Og han fikk rett.

Da vant Jørgen foran Anders. Jørgen vant også i 2013 og startet da en total norsk dominans.

Før årets Vasalopp, den 98. utgaven, har Norge vunnet de syv siste årene. Regjerende Vasaloppkonge er Tore Bjørseth Berdal i Team Koteng.

Men uten Hammers entusiasme for Norge, og kommersielle tankegang med å gjøre alt for å få inn brødrene Aukland på vinnersporet, ja da er jeg tvilsom til om Norge hadde lykkes med den revolusjonen de har hatt i den helligste av alle svenske skikonkurranser.

I år stiller Anders Aukland til starter igjen, 16 år etter sin seier. Han blir å regne med i Team Ragde Eiendom som har et supersterkt herrelag med Andreas Nygaard (vinner 2018), Petter Eliassen (vinner 2015), Tord Asle Gjerdalen, Joar Thele og Oskar Kardin.

Under ledelsen av Jörgen Aukland og Magnar Dalen vil ingenting overlates til tilfeldighetene i Team Ragde.

Spesielt ikke den evigvarende maskinen Anders Aukland, en enestående ringrev i Vasaloppet.

En norsk skiløper som endte opp med å bli Vasaloppets beste fanebærer.

/Torbjörn Nordvall