Auksjonshus selger originale Michael Jordan-sko: Har allerede fått inn vanvittig bud

Ettervirkningene etter Netflix-serien har sørget for økt etterspørsel etter Michael Jordans populære sko.

Netflix-serien «The Last Dance» som omhandler hovedpersonen Michael Jordan og det legendariske basketball-laget Chicago Bulls, har tatt verden med storm de siste ukene.

Nå skal det anerkjente auksjonshuset Sothebys auksjonere ut et par originale Air Jordan 1-sko signert av Michael Jordan.

Ifølge Sothebys skal skoene være brukt og signert av Jordan selv under NBA-sesongen i 1985.

- Sothebys nåværende online-auksjon inneholder et par sko. Sneakersene det er snakk om er røde, svarte og hvite Nike Air Jordans signert og brukt av basketball-superstjernen Michael Jordan i 1985. Det er et salg som er spesielt relevant for den nåværende kulturelle tiden vi er inne i, skriver huset i en melding.

Et par 1985 Nike Air Jordan 1 utstilt før auksjonen hos Sothebys startet. Foto: Sotheby's (Reuters)

Vanvittig bud

Auksjonen som varer frem til 17. mai sammenfaller med 35 årsjubileet til lanseringen av skoene i samarbeidet mellom Nike og Jordan. Dette er også datoen som den siste episoden av den sagnomsuste serien slippes.

Sothebys skal ha estimert at de ville kunne få et sted mellom 100 000 og 150 000 dollar for sko-paret, men allerede skal det ha tikket inn ni offisielle bud, der det høyeste i skrivende stund er på hele 170 000 dollar, rundt 1,7 millioner norske kroner.

Auksjonen startet 8. mai.

I tillegg til det vanvittige budet som Sothebys har mottatt, skal også prisen på Air Jordan-skoen ha skutt i været generelt. Normalt selges skoen for rundt 160 dollar, men ifølge Complex skal salgsprisen nå ligge på rundt 1300 dollar.

Grunnen til prishoppet skal ifølge nettsiden være den femte episoden av serien som ble sendt tidlig i mai. Denne omhandlet spesifikt Jordan som brukte de originale Air Jordan-skoene.

Sothebys rekord for et par sneakers ble satt i fjor da noen betalte 437 500 dollar for et par «Nike Moon shoe», ifølge Bloomberg.

Se utvidet trailer av serien her:

Egen avtale

NBA-stjernen signerte i 1984 en personlig avtale med skoprodusenten Nike verdt 500 000 dollar over fem år. Air Jordan-modellen ble lansert og promotert av Jordan i 1985, i starten av legendens karriere, på et punkt da populariteten hans virkelig skjøt fart.

I løpet av det først året skoene var i salg passerte de 100 millioner dollar i salg.

Til dags dato skal Nike ha betalt Jordan 1,3 milliarder dollar siden de inngikk avtalen i 1984.

Superstjernen Michael Jordan regnes som tidenes beste basketballsspiller. Foto: Frank Polich (AP)

Jordan var selv en stor fan av Nikes store konkurrent Adidas og ønsket egentlig å bruke utstyr fra det tyske merket. Til tross for dette signerte han til slutt en avtale som etterhvert skulle vise seg å bli en megasuksess for både han selv og Nike.

Produsent av TV-suksessen Jason Hehir har uttalt seg om detaljene til Insider.

- Han gikk tilbake til Adidas etter han fikk tilbudet fra Nike og spurte om de var sikre. Om de ville matche tilbudet han skulle få med Nike. Han ønsket virkelig å bruke Adidas, uttaler Hehir.

«The Last Dance» skulle egentlig ha premiere først i sommer, men i mangel av direktesendt sport valgte ESPN å fremskynde premieren som følge av koronakrisen.

I dokumentarserien blir man bedre kjent med en rekke av de største stjernene på Chicago Bulls-laget som Scottie Pippen og Dennis Rodman, tillegg til Jordan.