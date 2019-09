Aurora Mikalsen har signert for Manchester United

Blir den første norske kvinnen i klubben.

23-åringen har signert fra Kolbotn IL, hvor hun har spilt siden 2016.

Hun er også kaptein for U23-laget til Norge.

- Jeg er veldig glad for å være her. Å spille for Manchester United har vært en drøm for meg siden jeg var et barn. Jeg gleder meg til å møte resten av spillergruppa - og å utvikle meg som spiller under Casey Stoney og resten av trenerstaben. Det er en spennende tid å være i denne klubben, og jeg gleder meg til å komme i gang, sier hovdedpersonen selv til klubbens hjemmeside.

Mikalsen har tidligere spilt for Arna Bjørnar og Clausenengen, og signerte for Kolbotn i 2016. Nå skal målvakten få teste seg på et enda høyere nivå.

Allerede i sommer trente Mikalsen med Manchester United, da de var på besøk i Norge i forbindelse med kampen mot Vålerenga. På treningsøkten, som ble gjennomført på Ekerbergssletta, skal målvakten fra Kristiansund ha imponert stort.

Manchester Uniteds soleklare førstevalg på keeperplassen hos damelaget er Siobhan Chamberlain, som for tiden er gravid. Mary Earps har også blitt hentet som erstatter.

Kanskje blir det mulig for norske seere å se Mikalsen i aksjon allerede på lørdag. Da starter nemlig Womans Super League opp i England, og for Manchester Uniteds del starter serien mot ingen ringere enn Manchester City.

Den kampen sendes på Viasat 4 i Norge, med studiosending før avspark.