Aursnes berget ett poeng for Molde med kunstscoring – sølvkampen tilspisser seg

Fredrik Aursnes reddet Molde fra å ryke på et hjemmetap mot Kristiansund på lekkert vis søndag. 24-åringen gjorde 2-2 like før slutt.

Hjemmelaget åpnet sterkt etter europaligatapet for Arsenal tidligere i uka.

Etter bare 12 minutter fant Martin Ellingsen lagkamerat Etzaz Hussain med et strøkent innlegg, og 27-åringen tok Molde i føringen med pannebrasken.

Men bare to minutter senere straffet Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino hjemmelaget med vakkert spill, før Faris Pemi ga gjestene ny grunn til å juble med scoring i det 23. minutt.

Molde skrudde opp tempoet utover i 2. omgang, men fant ikke nettmaskene bak Kristiansunds Sean McDermott. Det var ikke før Aursnes vartet opp med en kanonkule fra 15 meter i det 89. minutt og fastsatte resultatet til 2-2, at vertene fikk hull på byllen.

Heldigvis for Moldes del, gikk Rosenborg på et 0-3-tap for Viking søndag. Dermed skiller det to poeng mellom Molde og Rosenborg på tabellen, men Erling Moes menn trenger å finne vinnerformen igjen hvis ikke 2.-plassen skal glippe.

– Det er en kamp vi skal og bør vinne, sa Moe til Eurosport etter kampen.

– Vi er ikke riktig skarpe nok helt der fremme, og så slipper vi inn for lette mål i 1. omgang.

Pellegrino-magi

Det var et fyrt opp Molde-lag, sugne på seier igjen etter tapet for Arsenal, som stilte til start på eget gress.

Hjemmelaget presset på i åpningsminuttene, og allerede etter sju minutter fant Kristoffer Haugen Leke James i boksen med et innlegg. Spissen klarte akkurat ikke å få pannebrasken nok over ballen og headet snaut en halv meter over mål.

Fem minutter senere la Ellingsen ballen inn i feltet, og mellom to KBK-spillere fant han en ragende Hussain, som sendte hjemmelaget i føringen.

Men jubelen stilnet raskt i Molde. Bare to minutter senere spilte Bent Sørmo seg fint fri på høyresiden og la ballen hardt inn mot Pellegrino. Eliteseriens toppscorer gjør sjelden feil når han får ballen i beina, og etter at han hadde parkert Henry Wingo satte han enkelt inn utligningen.

Kunst-utligning

Scoringen tente en gnist i Kristiansund-troppen, og det tok under ti minutter før neste ball var i nettet. Pemi snek seg elegant inn foran Sheriff Sinyan og stanget inn ledelsen som skulle vise seg å sette en støkk i hjemmelaget.

For selv om sjansene var der, klart ikke Molde å bryte ned Kristiansunds bakre rekker.

Etter halvtimen spilt prøvde James å overliste McDermott etter lekkert forarbeid, men gjestenes sisteskanse sto imot.

McDermott måtte i aksjon igjen ved flere anledninger i 2. omgang, og han hindret både Eikrem og James i å sette inn utligningen. Men med ett minutt igjen av ordinær tid, vartet Aursnes opp med det utrolige fra 15 meter.

– Det var selvfølgelig godt å få 2-2 og litt håp om å vinne på slutten der, sa målscoreren som med målet utsatte Bodø/Glimts gullfeiring til etter landslagspausen.

Med bare seks kamper igjen av seriesesongen, må Erling Moes mannskap hente poeng igjen for å sikre ligasølvet. Neste utfordring er Stabæk på bortebane.

Kristiansund ligger på 6.-plass før de tar imot Mjøndalen hjemme i neste runde.

Selv om seieren glapp, var Kristiansund-trener Christian Michelsen fornøyd med lagets innsats.

– Jeg er stolt av guttene. Vi gjør en knall match, sa han.

(©NTB)