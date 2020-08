Aursnes vurderer å si nei til Toulouse: – Spørsmålet er om jeg skal gå til en litt ukjent andreliga

Fredrik Aursnes har ennå ikke sagt ja til franske Toulouse, til tross for at Molde skal ha godtatt et bud på over 30 millioner kroner for ham.

Til lokalavisa Romsdals Budstikke sier Aursnes at det slettes ikke er sikkert at han noen gang kommer til å signere for den franske klubben, som rykket ned fra Ligue 1 i vår. – Altså, det er et dilemma om jeg skal ta det som ligger foran meg, eller om jeg skal ha is i magen og vente på noe som kanskje er bedre og mer forutsigbart sportslig, sier Aursnes. Ifølge lokalavisa kan Molde kassere inn i overkant av 30 millioner kroner dersom Aursnes sier ja til det franske tilbudet. Midtbanespilleren virker imidlertid lite interessert i å gå til Toulouse. – Spørsmålet er om jeg skal gå til en litt ukjent andreliga i Frankrike som jeg ikke vet så mye om, eller vente og se om det dukker opp noe annet nå eller om et halvt år for eksempel. Toulouse hentet Molde-stopper Ruben Gabrielsen i januar, men endte sist i den franske toppserien som ble avsluttet tidlig på grunn av koronaviruset. (©NTB)

