Australia først i verden med likelønn for kvinner og menn på fotballandslag

Australia skal betale kvinnene som spiller på fotballandslaget det samme som mennene. Gutta drar inn mer penger, men jentene presterer bedre, påpekes det.

Det melder News.com.au , som opplyser at kvinnelandslaget «The Matildas» har fått samme lønnsavtale som sine mannlige kolleger på «The Socceroos». Alle penger som kommer inn fra sponsorer av landslagene skal fordeles likt mellom kvinne- og herrelandslagene, noe som innebærer at herrelandslaget har gått med på å «gi fra seg» en stor del av sponsormidlene det innbringer – alt for å sikre likelønn.

Det påpekes at mens fotballgutta i Australia drar inn mer penger i kassa enn jentene kommersielt sett, så oppnår de australske fotballjentene bedre internasjonale resultater – litt som i Norge.

Matildas har kommet til flere kvartfinaler i fotball-VM og har også gjort det bra i andre internasjonale mesterskap.

Ifølge The Daily Telegraph vil det australske fotballforbundet (FFA) og den australske spillerforeningen (PFA) kunngjøre avtalen innen kort tid.

Målet er at avtalen skal være sluttført før Matildas spiller mot Chile på hjemmebane lørdag.

(©NTB)