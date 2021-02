Australian Open: Nadal nærmer seg nye historiske rekorder

Rafael Nadal har ennå til gode å tape et eneste sett i årets Australian Open etter at han gikk videre til kvartfinalen etter å ha slått Fabio Fognini.

Etter seier 6-3, 6-4, 6-2 over italieneren i fjerde rundt runde av årets første Grand slam-turnering tok Nadal et steg i retning, nye historiske bragder.

Spanjolen har ikke vunnet turneringen i Australia siden 2009, men kan med seier i år bli den første til å vinne hver av Grand Slam-turneringene to ganger. Ikke minst kan han ta sin 21. Grand Slam-tittel og med det passere legenden Roger Federer.

- Jeg er glad over å være i kvartfinalen. Det betyr mye for meg. Det er positivt, sa Nadal etter seieren over Gognini.

Rafael Nadal møter greske Stefanos Tsitsipas i kvartfinalen onsdag.

(©NTB)

