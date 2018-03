Australias crickettrener gir seg etter skandale

Darren Lehmann trekker seg som trener for Australias cricketlandslag. Det kommer i kjølvannet av at tre spillere ble utestengt som følge av balljuks.

Lehmann trekker seg etter den fjerde og siste testkampen mot Sør-Afrika.

– Dette vil bli min siste test som hovedtrener for det australske cricketlandslaget. Å si farvel til spillerne er det tøffeste jeg noen gang har gjort, sa en tårevåt Lehmann på pressekonferansen torsdag.

– Etter hendelsene i mediene med Steve Smith og Cameron Bancroft, er følelsen at australsk cricket må bevege seg videre og at dette er den riktige tingen å gjøre, fortalte Lehmann.

Skandale

Det har ikke akkurat stått stille rundt det australske cricketlandslaget de siste dagene. I helgen rystet balljuks cricketsporten verden over da TV-bilder viste at Bancroft tok opp en gul sandpapir-lignende gjenstand og begynte å pusse på ballen for å manipulere den. Dette kalles «ball tampering», og er brudd på reglene.

Det gjør man for å gjøre ballens overflate ujevn, som igjen sørger for at den får en uforutsigbar bane i lufta.

Kaptein Steve Smith, som innrømmet å være hjernen bak det som foregikk, og visekaptein David Wagner ble begge utestengt fra landslaget i tolv måneder, mens Bancroft slapp unna med ni måneder.

Lehmann skal ifølge kapteinene ikke ha vært involvert i skandalen, men velger nå likevel å trekke seg.

– Som et lag vet vi at vi har skuffet så mange mennesker, og det er vi virkelig lei oss for. Spillerne som var involvert har fått veldig strenge straffer, og vet de må ta konsekvensene. De har gjort graverende feil, men er ikke dårlige mennesker, fortalte Lehmann på pressekonferansen og la til at både han og hans familie har fått mye hets de siste dagene.

– Til sjuende og sist er jeg ansvarlig for kulturen på laget og jeg har tenkt på min posisjon en stund.

Kapteinen beklaget

Lehmanns oppsigelse kom like etter nok en tårevåt pressekonferanse. Kaptein Steve Smith brøt sammen da han snakket om balljuksskandalen.

Han ble sendt hjem fra Sør-Afrika i skam etter at jukset ble avslørt. På flyplassen i Johannesburg ble han fulgt av opptil seks politimenn, mens publikum hadde samlet seg på flyplassen og skrek mishagsytringer hans vei.

– Jeg beklager virkelig. Jeg elsker cricket. Jeg elsker at barn ønsker å spille det vakre spillet. Hvis du tenker på å ta en kontroversiell avgjørelse, tenk på hvem det vil påvirke. Det påvirker dine foreldre. Det smerter å se hvordan min mor og far har det, sa Smith i tårer på sin pressekonferanse.

(©NTB)

