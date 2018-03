Australias trener: – Ajer var et problem for oss

Bert van Marwijk vil ikke minnes debutkampen som Australias landslagssjef med glede. Han nevnte Kristoffer Ajer som en hodepine i Norges 4-1-seier.

Ola Kamara scoret tre ganger, men det var Ajer som var tema for nederlenderen etterpå.

– Spiller nummer 3 (Ajer) var farlig for oss. Hver gang han førte ballen opp i midtbaneleddet, fikk vi problemer. Jeg måtte si til spillerne i pausen at de måtte ta seg av ham, og det ble bedre i annen omgang, sa van Marwijk.

Han er ansatt for å lede Australia i VM-sluttspillet i Russland, åtte år etter at han førte hjemlandet Nederland helt til VM-finale. Han har en enorm jobb om han skal utrette noe lignende med sitt nye lag.

– Kampen viste at vi er langt fra rede, men det visste vi på forhånd. Det kan være godt å se spillerne under slike omstendigheter også. Vi gjorde for mange feil, spesielt defensivt, sa han.

Feil på feil

– Vi ledet 1-0, og når vi har en spiller mer i midtbaneleddet så må vi greie å kontrollere spillet bedre. Vi mistet ballen for lett, særlig i første omgang. Det ble noe bedre etter pause, men målene vi fikk mot oss skal ikke skje.

Van Marwijk brukte to debutanter fra start og ytterligere en underveis, og sa at det kanskje var feil å gi dem en så vanskelig debut. Han antydet også at det var galt å starte med Celtic-spiller Tom Rogic på benken.

– Jackson Irvine er en løpssterk spiller, og han scoret et fint mål, men Rogic er en annen type «tier», og bedre til å holde på ballen. Da han kom inn fikk vi endelig litt kontroll på midtbanen, sa han.

Van Marwijk avviste ikke at han feilet ved å gi spillerne for mye informasjon å fordøye på en kort samling før den første kampen under hans ledelse. I fjor rammet det samme Lars Lagerbäcks Norge før hans debutkamp mot Nord-Irland.

For mye

– Jeg sa til spillerne da jeg møtte dem at jeg ikke ville gi dem for mye informasjon, men når man først begynner å snakke så er det lett å gjøre feilen å prøve å formidle for mye likevel. Jeg vet ikke om det gjorde utslaget i dag, men det ble nok for mye, sa han.

Han har ikke mye tid til å sette sammen et slagkraftig lag til VM-sluttspillet i juni. Etter kampen på Ullevaal gjenstår bare tirsdagens oppgjør mot Colombia på Fulhams bane i London før VM-troppen skal tas ut.

– Jeg skal ikke klage på at det er lite tid, for det visste jeg da jeg tok jobben. Det er aldri nok tid i fotball, og man må greie seg med det man har, sa Australias nederlandske trener.

– Nå skal jeg tenke på denne kampen, snakke med spillerne og analysere den. Så begynner jeg å tenke på Colombia-kampen og hvem vi skal bruke der.

