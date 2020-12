Avaldsnes henter gammel kjenning

Avaldsnes har skrevet kontrakt med brasilianske Giovanna de Oliveira (28) for 2021-sesongen

Den raske vingen spilte for Avaldsnes i 2019-sesongen og scoret ti mål på 19 kamper.

– Vi jakter forsterkninger til laget som vil gjøre oss enda bedre kommende sesong, sier sportssjef Kolbjørn Fossen.

Trener Thomas Dahle sier dette om forsterkningen.

– At vi nå får Gio tilbake er fantastiske nyheter! Vi vet at Gio er en spiller av høy klasse og har det lille ekstra. Vi vet også at hun passer godt inn hos oss. Nå er det bare å glede seg til neste sesong, sier Dahle i en pressemelding.

