Avgjørelse i Rusada-saken torsdag

Torsdag blir det endelig avgjort om Russland utestenges fra alle internasjonale idrettsmesterskap de neste fire årene.

Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne har behandlet Russlands antidopingbyrås (Rusada) anke i saken, og det opplyses at kjennelsen vil bli offentliggjort torsdag klokken 16.

Saken dreier seg om anken fra Rusada mot Verdens antidopingbyrås (Wada) fireårige utelukkelse av russerne fra OL, Paralympics og alle andre store mesterskap.

Wada mener at data og prøver fra det mye omtalte antidoping-laboratoriet i Moskva ble tuklet med før de ble overlevert til Wada i januar 2019. Dermed besluttet det internasjonale antidopingbyrået i desember i fjor å utestenge Rusada.

Samtidig ble Russland utestengt i fire år fra å arrangere eller delta i internasjonale mesterskap. Rusada bestemte seg raskt for å anke avgjørelsen til CAS og hevder at de ikke har gjort noe galt.

Dersom CAS velger å opprettholde utelukkelsen av Russland som nasjon, er det ventet at russiske utøvere kan delta i for eksempel OL under nøytralt flagg, slik tilfellet var under vinterlekene i 2018.

(©NTB)

