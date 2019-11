Avis: - City har levert inn en offisiell klage etter møtet med Liverpool

To ganger traff ballen hånda til Trent Alexander-Arnold. Begge ganger vinket dommer Michael Oliver spillet videre. På sidelinjen var Josep Guardiola rasende. Nå skal Manchester City ha tatt kontakt med dommersjefen.

Det er Daily Mail som onsdag kveld skriver at Manchester City har levert inn en såkalt offisiell klage mot dommer Michael Oliver etter kampen på Anfield søndag.

Klagen har blitt levert til dommersjef Mike Riley, ifølge avisen.

LES OGSÅ: Forbløffet ekspert tok kontrakt med Haalands far: - Stoler på det

Dommer Oliver og VAR ble svært sentrale i storkampen mellom de to Premier League-lagene. City-manager Josep Guardiola følte seg åpenbart snytt for straffe ved flere anledninger i kampen og var rasende ute ved sidelinjen.

Guardiola raste



Etter kampen gikk han fram til dommer Oliver og tok han i håden på meget begeistret vis, mest sannsynlig en ironisk gest av den spanske City-manageren.

- Takk, mange takk, skal Guardiola ha sagt til dommeren.

To av episodene som ble heftig diskutert under og etter kampen involverte Trent Alexander-Arnold. Tidlig i kampen viste bildene at ballen traff ham i armen inne i feltet. Dommer Oliver lot imidlertid spillet gå videre. En nærmere granskning av TV-bildene viser også at ballen traff hånden til Bernardo Silva før den traff Liverpool-backen.

Liverpool gikk rett i angrep mens City-spillerne ropte på straffe og det angrepet med avsluttet med at Fabinho banket ballen i nettet fra distanse til 1-0 for vertene.

I andre omgang traff ballen hånda til Alexander-Arnold igjen. Denne gangen etter at Raheem Sterling hadde sparket ballen opp i neven på Liverpool-spilleren. Nok en gang valgte Oliver å vifte spillet videre, noe som nok var en grei avgjørelse.

Ute ved sidelinjen var imidlertid Guardiola rasende og kjeftet på fjerdedommeren, samtidig som han viftet med to fingre i luften, for å signalisere at dette var andre gang i løpet av kampen at dommeren hadde oversett noe han selv mente var hands.

- Konstruktivt svar



Dommerklagen fra City ble sendt inn allerede mandag, under 24 timer etter at kampen var ferdigspilt. Den lyseblå klubben skal være forbløffet over at dommer Oliver ikke ga dem straffe i begge de to situasjonene, skriver Daily Mail.

Les også Bernardo Silva utestenges etter Twitter-spøk

Ifølge en annen britisk avis, The Sun, så skal dommersjef Riley allerede ha kommet med et «konstruktivt» svar på klagen til Manchester City. Erfaringsmessig er det svært sjelden at denne type klager blir tatt til følge, og skulle den bli det, vil det så fall mest sannsynlig bety at dommer Oliver får en pause på en kamp eller to.

Klagen kommer rett i forkant av at eiere i alle de 20 Premier League-klubbene torsdag skal møtes for å diskutere hvordan VAR fungerer i den engelske toppdivisjonen.

Videodømmingen ble introdusert denne sesongen, men det har allerede vært en rekke hendelser og episoder som har ført til kritikk av VAR-bruken.