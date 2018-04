Avis: - Klopp-assistent Zeljko Buvac forlater Liverpool

Stor krangel skal ha ført til at tyskerens assistent sluttet.

Liverpool kan se ut til å måtte klare seg uten Jürgen Klopps assistenttrener, Zeljko Buvac. Daily Record skriver nemlig at Klopps bosniske assistent har forlatt klubben.

Klubbens spillere skal ha fått beskjed søndag at Buvac var ferdig i klubben. Grunnen skal ha vært en stor krangel mellom Buvac og Klopp, som endte med at den bosniske treneren skal ha blitt utelatt fra flere møter.

Beskjeden kommer to dager før Liverpool skal ut i den andre semifinalen i Champions League mot Roma. Klopps menn leder 5-2 etter det første oppgjøret på Anfield.

BREAKING: @LFC deny reports that assistant coach Zeljko Buvac has left the club. Liverpool say Buvac is on a leave of absence and his role at Anfield is unaffected. #SSN pic.twitter.com/kCeJHNrAl1