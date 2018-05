Avis: - Mourinho vil signere Fred og Sergej Milinkovic-Savic

Uniteds mektige sjef vil endre på hele midtbanen inn mot neste sesong.

José Mourinho skal ønske å gjøre store endringer på midtbanen hos den engelske storklubben til neste sesong, og har sett seg ut to navn til sommeren, skriver The Independent.

Uniteds mektige trener skal ha siktet seg ut høyreiste Sergej Milinkovic-Savic fra Lazio og brasilianske Fred fra Sjakhtar Donetsk. Mourinho skal nemlig ikke være spesielt fornøyd med hvor mye tid hans lag bruker på å flytte ballen fremover i banen.

Avisen hevder videre at Mourinhos førstevalg til sommeren var Toni Kroos i Real Madrid, men at den nybakte Champions League-finalisten ikke ønsker å selge den tyske VM-vinneren.

Jorginho fra Napoli skal også ha vært ønsket på Old Trafford, men den brasilianskfødte italieneren skal selv ønske en overgang til enten Manchester City eller Liverpool.

GENERAL: Sergej Milinkovic-Savic har vært sjefen på midtbanen for Lazio denne sesongen.

Det skal visstnok være en misnøye med hvordan midtbanen er satt opp som gjør at Mourinho nå vil gjøre endringer. Nemanja Matic har måttet spille dypere i banen, mens Paul Pogba ikke har fått bruke sine offensive kvaliteter godt nok, skriver de videre.

Denne sesongen har Milinkovic-Savic vist seg som en av Lazios absolutt beste spillere både offensivt og defensivt på midten, mens Fred nærmest virket klar for Manchester City i januar.

Overgangen for den brasilianske spilleren skal visstnok ha falt i grus etter at Pep Guardiolas lag måtte prioritere på nytt etter skader på andre viktige spillere.

Julian Weigl i Borussia Dortmund nevnes også som et alternativ av The Independent, men han skal visstnok være ønsket av Bayern München til neste sesong.

FRED THE RED?: Fred spiller til daglig i Sjakthar Donetsk, og skal være sterkt ønsket av United.

De hevder også at kontraktsforhandlingene til Marouane Fellaini har utviklet seg positivt for Uniteds del, mens også Ander Herrera er inne i varmen igjen for Mourinho.

Den spanske midtbanesliteren scoret vinnermålet i semifinalen av FA-cupen mot Tottenham, og skal ha vunnet tilbake Mourinhos fulle tillit, hevder avisen.

Før denne denne sesongen hentet Mourinho store navn som Romelu Lukaku, mens Alexis Sánchez ankom klubben i januar fra Arsenal.

