Avis beklager spørsmål stilt til Petter Northug jr.

Trønder-Avisa beklager spørsmål om selvmord.

Under fredagens pressekonferanse med Petter Northug jr. ble det stilt spørsmål om selvmordstanker fra Trønder-Avisas journalist. Dette beklager nå både journalisten selv og avisa på egne nettsider.

– Dette var en skivebom. Jeg beklager og legger meg flat, sier journalist Emil Ringstad, som også etter pressekonferansen beklaget spørsmålet på Twitter.

Les også: Får uventet støtte fra Russland: Selskap frir til Northug

Sjefredaktør John Arne Moen har også sendt en beklagelse til Petter Northug jr., via Are Sørum Langås. Sørum Langås er Northugs gamle manager og venn, og arrangerte pressekonferansen fredag.

Les: Northug om de intime bildene: - Jeg har ikke sett noe

– Dette var et arbeidsuhell som både journalisten og redaksjonsledelsen beklager på det aller sterkeste. Å stille spørsmål om selvmord i en slik sammenheng burde ikke skjedd, og jeg er glad for at journalisten rett etter pressekonferansen selv gikk offentlig ut i sosiale medier og beklaget det som skjedde, sier sjefredaktør John Arne Moen, som sier at han er lei seg for belastningen spørsmålet kan ha påført både Petter Northug og hans nærmeste.

Les mer: Northug møtte pressen: Jeg har et alvorlig rusproblem

Les flere saker hos Trønder-Avisa her.