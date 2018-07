Avis: Henry tar over Aston Villa

Den franske spisslegenden Thierry Henry blir manager i Aston Villa, hevder avisen Daily Star.

Det er Daily Star-journalisten David Woods som tirsdag kommer med en eksklusiv sak om at Henry får sin første jobb som hovedtrener.

Managerjobben i Villa er for øyeblikket ikke ledig, men klubbledelsen skal likevel ha landet på at Henry er rett mann til å føre Birmingham-laget tilbake til Premier League. Nåværende manager Steve Bruce har mislyktes i forsøket de siste to sesongene.

Thierry Henry var nylig med på å vinne VM-bronse som assistenttrener for Belgia. Deretter sluttet han i jobben som fotballekspert i Sky Sports for å konsentrere seg om trenerkarrieren.

Det er ikke signert noen kontrakt mellom Henry og Aston Villa, men partene skal ha inngått en muntlig avtale, ifølge Daily Star.

