Avis hevder Quique Setiens dager i Barcelona kan være talte

Lionel Messi markerte tydelig hva han mente da assistenttreneren forsøkte å gi han beskjeder i helgens La Liga-oppgjør.

Det er Goal som skriver at Setien lever farlig i Barcelona - og situasjonen ble ikke noe bedre etter poengdelingen mot Celta Vigo i helgen.

Avisen understreker at deres informasjon sier at Setien enten må få skikkelig sving på fotballen, vinne La Liga, eller eventuelt Champions League denne sesongen om han ønsker å fortsette på prosjektet han startet så sent som i januar, da han overtok etter Ernesto Valverde som Barcelona-sjef.

SILLY SEASON: Vi følger alt som skjer på overgangsmarkedet!

Konfrontasjon under drikkepausen

Setien skal nå ha «mistet» garderoben på Camp Nou, noe som gjerne er ensbetydende med at det går mot slutten for en trener på dette nivået.

Det er en kjent sak at visse spillere har en sterk stemme i Barcelona - spesielt spillere som Lionel Messi og Gerard Pique. Spillerne skal være forvirret over den tidligere Real Betis-trenerens taktikk, og hvordan han oppfører seg på treningsfeltet. Det skal også være stor misnøye over et par av trenerens kommentarer til pressen.

Les også: Nå har NFF tatt ny helomvending i Shala-saken

Da det var obligatorisk drikkepause i løpet av oppgjøret mellom Barcelona og Celta Vigo på lørdag, kunne man se Setiens assistenttrener, Eder Sarabia, i samtale med flere spillere. Assistenttreneren forsøkte på et tidspunkt å formidle noe til Messi, men den argentinske superstjernen regelrett overså treneren, som nærmest reagerte med vantro:

Sarabia skal være en usedvanlig upopulær figur blant Barcelona-spillerne.

- Mistet tilliten fra styret

De to skal også ha utvekslet noen mindre hyggelige gloser til hverandre i garderoben etter kampslutt, men selv mener Setien situasjonen er blåst ut av proporsjoner:

- Realiteten er at det vil alltid være kontroverser, slik er det i livet. Det er normalt å være uenige. Men sånn har det alltid vært, jeg var heller ingen enkel spiller å ha med å gjøre. Det vi må gjøre nå er å overbevise alle om vår felles tankegang, sa Barcelona-sjefen på en pressekonferanse mandag, ifølge Marca.

Og la til:

- Jeg ser på dette som noe helt normalt. Vi kommuniserer fint, og jeg legger ikke for mye vekt på dette.

USIKKER FREMTID: Quique Setiens dager som Barcelona-sjef kan nærme seg slutten. Foto: Lalo Villar (AP)

Les også: TV-kanalen jubler: Seerrekord!

Goal hevder videre å vite at Setien i tillegg har mistet tilliten fra styret, som hadde håpet at ansettelsen i januar ville bringe stabilitet etter Valverdes avskjedigelse.

De legger også til at Ronald Koeman og Xavi Hernandes begge var foran Setien på ønskelista til Barcelona-styret, men at de to begge sa nei til jobbtilbudet.

- Det er min drøm å trene Barcelona, men med respekt til Valverde, jeg er her for Al Sadd. Jeg har sagt i flere intervjuer og hele verden vet at jeg en dag ønsker å trene Barcelona, fortalte Xavi allerede i januar.

Barcelonas tidligere midtbanegeneral er i dag trener for klubben Al Sadd, som til daglig spiller i Qatar.