Avis: Liverpool og Manchester United foreslår omfattende endringer i Premier League

Vil ha færre lag i den øverste divisjonen og mer makt til de største klubbene.

De største klubbene i Premier League ønsker færre lag på det øverste nivået og en stor omstrukturering av dagens ligamodell.

Ifølge Daily Telegraph er det Manchester United og Liverpool som har foreslått en ny modell med radikale endringer. Dette kan blant annet føre til at antallet klubber i Premier League reduseres fra 20 til 18, og at dagens økonomiske avtaler blir gjort helt om på.

Den anerkjente avisa viser til et dokument de har fått se, som angivelig stammer fra et prosjekt kalt «Project Big Picture», der de to engelske gigantlagene har samarbeidet om nye forslag.

Som en gjengjeldende tjeneste for å gå bort fra ligareglementet som har eksistert helt siden Premier Leages oppstart i 1992, foreslås det å innvilge en redningspakke på hele 250 millioner pund (tilsvarer 2,995 milliarder kroner) til Football League, som er navnet på resten av det profesjonelle ligasystemet i engelsk fotball.

I «Project Big Picture» blir det blant annet også foreslått å legge ned ligacupen.

Hvis forslagene blir vedtatt, vil dette i tilfelle føre til de mest omfattende endringene i engelsk toppfotball på flere tiår.

Daily Telegraph skriver at det omtalte dokumentet har navnet «Revitalisation» og er skrevet av Liverpools eiere i Fenway Sports Group, med støtte fra Manchester United.

Forslagene tar sikte på å få støtte fra de andre klubbene som gjerne omtales blant de seks store i engelsk fotball, Manchester City, Arsenal, Chelsea og Tottenham.