Avis: Messi vurderer å bli i Barcelona

Lionel Messis far og agent, Jorge Messi, bekrefter overfor avisen Deportes Cuatro, at stjernespilleren likevel kan bli værende i Barcelona.

Det skjer etter hektisk møtevirksomhet med klubben. Jorge Messi ankom Barcelona onsdag og skal ha nye samtaler med klubbpresident Josep Maria Bartomeu torsdag, ifølge Deportes Cuatro.

Avisen hevder at Jorge Messi har svart bekreftende på at de vurderer muligheten for at sønnen og lagkapteinen kan bli værende på Camp Nou.

Samtidig skal de neste timene være helt avgjørende for argentinerens klubbframtid.

Lionel Messi har tidligere gjort det klart at han ønsker å forlate Barcelona etter 19 år i klubben. Det er blitt spekulert i en mulig overgang til Manchester City, men faren uttalte onsdag at han ikke har snakket med verken den engelske klubben eller noen andre.

Messi ønsket å utløse en klausul i kontrakten som gir ham adgang til å forlate Barcelona gratis, men klubben hevder at den klausulen utløp 10. juni. I løpet av onsdagen skal Jorge Messi ha innsett at det blir umulig å forsvinne uten overgangssum, og at de dermed må vurdere at angriperen blir værende.

