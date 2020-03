Avis: Misfornøyd Emerson ønsker seg bort fra Lampards lag

Italieneren skal ikke være nevneverdig tilfreds med Frank Lampards trener-og lederstil.

Det skriver Daily Mail torsdag.

Avisen viser til italienske medier, som hevder venstreback Emerson Palmieri øyner en mulighet til å komme seg bort fra Stamford Bridge, blant annet på grunn av Lampards trenerstil og måte å lede sine spillere.

25-åringen skal være misfornøyd med hvordan Lampard kontrollerer sine spillere, og ser ifølge Tuttosport på manageren som en «sersjant». Han skal heller ikke være særlig fan av den tidligere midtbanestjernens managerstil.

Både Juventus og Inter skal være interesserte i å hente Emerson. Både Maurizio Sarri (Juventus) og Antonio Conte (Inter) hadde backen under sine vinger i løpet av deres tid i England.

BORT? Emerson kom til Chelsea i 2018. Her i hyggelig passiar med Lampard etter en kamp mot Norwich. Foto: Daniel Leal-olivas (AFP)

Les også: Fernandes' lekkede WhatsApp-melding vekker oppsikt i England

Les også: Stjernene var rasende. Så sa Mourinho noe som fikk dem til å måpe (+)

Det er ventet at det må et bud opp mot 30 millioner pund for Emerson, som også kan øyne en Italia-retur som følge av mulig landslagsspill.

Landslagssjef Roberto Mancini har tidligere sagt følgende om venstrebackplassen på landslaget.

- Vi visste om Adam Masina, selv om han forsvant litt fra radaren etter å ha gått til Watford. Luca Pellegrini (Cagliari) har allerede tilbrakt tid med førstelaget og kan utvikle seg. Det ville vært fint hvis Emerson Palmieri, som ikke har spilt mye for Chelsea, kunne kommet og spilt i Italia, skal Mancini ha uttalt til Gazetta dello Sport.

Emerson mistet plassen på laget i Chelsea like før Premier League ble utsatt som følge av koronaviruset. Italieneren har slitt med å slå skikkelig igjennom i London-klubben etter overgangen fra Roma i 2018.

Chelsea ligger på fjerdeplass i Premier League etter at 29 serierunder er spilt.

Ligaen er nå utsatt som følge av koronaviruset, og flere av spillerne har nå fått reise hjem til sine respektive hjemland og familier.

Nylig bekreftet klubben at lagets brasilianske spiller Willian er tilbake i Brasil under koronavirusets utbredelse, melder SkySports.

Klubben ga ham tillatelse til å returnere til sin kone og barn etter at han først fikk avslag på sin permisjonssøknad. Klubben snudde derimot på grunn av familiære årsaker.

30-åringen har vært sju år på Stamford Bridge og hans fotballframtid er noe usikker ettersom kontrakten hans utløper i slutten av juni.

Han kan være kontraktløs når Premier League skal spilles ferdig i sommer. Serien foreløpig utsatt til 30. april, og Willian har fått lov til oppholde seg med familien hjemme i Brasil.

Chelsea har valgt å behandle hvert enkelt tilfelle separat når utenlandske spillere har søkt om permisjon under koronakrisen.

Andre klubber som skotske Rangers har gitt alle sine utenlandske spillere muligheten til å reise hjem.