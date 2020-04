Avis: Modric-valg styrer Ødegaards Real Madrid-framtid

Martin Ødegaard fortsetter i ytterligere en sesong på lån i Real Sociedad dersom midtbanestjernen Luka Modric blir i Real Madrid, skriver storavisen Marca.

Avisens forsidetittel fredag lyder «Ødegaard eller Modric». Marca skriver at de to spillerne er knyttet sammen på den måten at Real Madrid kommer til å satse på én av dem neste sesong.

34 år gamle Modric har ett år igjen av kontrakten og kan være på vei bort fra klubben. Mens 21-åringen Ødegaard har imponert såpass i San Sebastian at det kan være aktuelt å hente nordmannen tilbake etter ett år på utlån.

Det skal uansett ikke være spesielt interessant for Real Madrid å hente tilbake Ødegaard, dersom Modric blir igjen i klubben, skriver Marca.

Vil ikke stoppe utviklingen

Dette skal i stor grad handle om at de ikke ønsker at Ødegaard skal returnere til Madrid for å være en som sitter på benken, og kun tidvis skal inn og erstatte Modric.

Marca beskriver situasjonen på en måte der Madrid skal frykte at en plass i troppen, kontra en jevnlig startplass, vil stanse Ødegaards fantastiske utvikling.

- Om det skulle være tilfellet, så er det bedre at han blir værende i Real Sociedad der han kan nyte flere minutter, og fortsette å utvikle seg, er meldingen Marca viderebringer fra de de har snakket med i Real Madrid.

I utgangspunktet er han leid ut til «La Real» i to år fra sommeren 2019. Avisen beskriver hans sesong i Real Sociedad som «en fotballmessig eksplosjon».

ØDEGAARD ELLER MODRIC: Marca hevder Real Madrid ikke kommer til å hente Martin Ødegaard tilbake fra Real Sociedad i sommer, dersom Luke Modric tar sen sesong til i klubben.

Ifølge Viasport-ekspert Petter Veland, så er det grunn til å tro at Ødegaards valg fort vil falle på Real Sociedad:

- Det er Ødegaard som har det siste ordet om hvor han spiller kommende sesong. Han virker å være en mann av sitt ord, og at han holder seg til sine planer. Og hva kan skje i veldig positiv forstand som skal endre situasjonen hans? Jeg kan ikke helt se det, sa Veland til Nettavisen tidligere denne uken.

Madrid skal uansett være veldig klare på deres tankegang, skriver den spanske storavisen. Når Modric er ferdig i klubben, så er Ødegaard «den naturlige arvingen».

Man skal uansett være såpass fornøyde med det han har levert for klubben at man gjerne vil at han selv skal få ta valget rundt hvorvidt han vil spille ett år til i klubben.

Beckhams klubb?

Situasjonen skal i stor grad avhenge av hvorvidt Luka Modric ønsker å forlate Madrid denne sommeren. Kroaten blir 35 år i september, og det er usikkert hvilket nivå han kan levere på, skriver Marca.

Han skal ha vært nære en avtale med AC Milan grunnet sin nære vennskap med direktør Zvonimir Boban. Dette skal uansett ha falt sammen da den kroatiske legenden nylig forlot den gamle italienske storheten.

Det har gjort at det skal ha åpnet seg et alternativ i USA, hevder Marca. Der er nemlig tidligere Madrid-stjerne David Beckham sjef for Inter Miami i MLS.

De skal nemlig være interesserte i å hente både colombianske James Rodríguez, så vel som Luka Modric, når overgangsvinduet åpner denne sommeren.

I MLS har man nemlig plass til tre «designated players», altså spillere som ikke er preget av lønnstaket man har i MLS. I Inter Miami har man fortsatt til gode å benytte seg av noen av disse plassene.

Marca skriver at Real Madrid er forberedt på utskiftninger i sommerens overgangsvindu, og at Rodríguez, Gareth Bale og Mariano Díaz trolig blir lagt ut for salg. Nå kan også Modric forsvinne.

Per nå er det imidlertid usikkert om den inneværende fotballsesongen kan fullføres og når den neste starter, som følge av koronapandemien.

