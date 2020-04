Avis: Ødegaard & co. kan være tilbake på treningsfeltet om få dager

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil har informert spillerne sine om at han ønsker en retur til treningsfeltet fra og med tirsdag. Det skriver Mundo Deportivo.

Dermed kan Martin Ødegaard og lagkameratene hans bli de første La Liga-spillerne som trener organisert etter at koronaviruset satte en stopper for fotballen i landet.

I Spania har folk vært ilagt tilnærmet portforbud i fire uker, og landet er blant de hardest rammede av koronapandemien som herjer i store deler av verden.

Avgjørelsen om å gjenoppta treningene i Real Sociedad skal ha blitt tatt under et videomøte med spillergruppen fredag, skriver Mundo Deportivo i artikkelen som er gjengitt av Nettavisen. Der skal Alguacil også ha gitt spillerne en liste med regler for hvordan de skal unngå smittefare.

Videre hevdes det at baskerklubben forbereder en offisiell uttalelse der den legger fram en plan for en gradvis retur til treningsfeltet.

(©NTB)