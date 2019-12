Avis: Ødegaard blir Real Madrid-spiller fra sommeren av

Real Madrid skal allerede ha bestemt seg for å hente Martin Ødegaard «hjem» i juni. Det skriver Spanias nest største sportsavis onsdag.

21-åringen er for tiden utlånt til Real Sociedad for to sesonger, men klubbene har lagt inn en klausul som gjør at avtalen kan brytes halvveis, altså til sommeren.

– Ingen av klubbene kunne se for seg den eksplosive utviklingen Ødegaard har hatt de siste månedene. Real Madrid har hele tiden sett for seg at han ville komme tilbake etter utlånene i Nederland og Spania, skriver AS.

Har storspilt

I oktober slo Real Madrid-president Florentino Pérez fast overfor radiokanalen Onda Cero at «Ødegaard kom til å være en stjerne i Real i løpet av to år».

Ifølge AS har klubbledelsen på Bernabeu-stadion fattet en beslutning: Ødegaard returnerer til Madrid etter inneværende sesong.

Ødegaard har vært en av høstens store spillere i La Liga. Nordmannen har scoret skyhøyt på spillerbørsene i de mange sportsavisene i Spania.

Diskuterte Ødegaard

I slutten av november spilte Real Sociedad borte mot Real Madrid. Under en middag mellom direktørene i klubben kom Ødegaard-situasjonen opp.

AS skriver til slutt at Ødegaard blir en sentral del av Real Madrids fornyelsesplan. Det skal settes i gang fra sommeren av.

La Liga har nå en kort pause før den starter opp igjen første helgen etter nyttår.

