Avis: Premier League-klubbene får forskuddsbetaling på premiepenger

De 20 klubbene i Premier League skal være enige om en tidlig utbetaling av premiepenger for å berge dem gjennom den økonomiske koronakrisen, hevder The Times.

De økonomiske utsiktene er dystre for flere engelske toppklubber som følge av den ufrivillige fotballpausen, og den siste ukene har det vært hektisk møtevirksomhet for å få på plass løsninger og tiltak for å bedre situasjonen.

The Times skriver at ett av dem er en tidlig utbetaling av flere millioner pund til klubbene fra premiepengene som egentlig skal utbetales ved sesongslutt. Dette skal klubbene ha blitt enige om i forrige uke.

Normalt fordeles premiepengene ut fra hvor klubbene havner på tabellen, og det er en tilsvarende fordeling som angivelig skal skje med en andel av årets premiepenger. Klubbene som nå ligger i toppsjiktet på tabellen kan få utbetalt over 20 millioner pund hver, mens det også blir millionutbetalinger til lagene i bunnen.

Et britisk pund er verdt 12,7 kroner etter dagens kurs.

Avisen mener også å vite at det er aktuelt å betale ut penger til klubbene fra potten som utbetales til lagene som har spilt TV-kamper.

(©NTB)