Avis: RBK-bud på Sogndal-talent

Rosenborg har lagt inn bud på Sogndal-kaptein Sivert Mannsverk (18), melder Nidaros.

Avisen skriver at Rosenborgs bud på midtbanespilleren er på over fem millioner kroner.

Mannsverk hadde en god sesong i 1. divisjon for Sogndal, som endte med tap for Mjøndalen i eliteseriekvalifiseringen. Etter sesongslutt har interessen for ham vært stor, også fra utenlandske klubber, ifølge flere medier. Mannsverk ble kåret til årets spiller i 1. divisjon i regi av Norsk Toppfotball.

Verken sportslig leder Mikael Dorsin i Rosenborg eller Sogndals daglig leder Rasmus Mo har besvart henvendelsene fra Nidaros.

(©NTB)

Reklame Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe