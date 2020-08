Avis: Real Sociedad i sjokk over Zidanes Ødegaard-vending

Real Sociedad skal ha blitt overrumplet og sjokkert over at Real Madrid tilsynelatende velger å beholde Martin Ødegaard i troppen kommende sesong.

Det skriver den spanske sportsavisen Mundo Deportivo , som følger Real Sociedad tett.

Planen var i utgangspunktet at Ødegaards utlån til «La Real» skulle vare i to sesonger, men Real Madrid-trener Zinédine Zidane skal ha bestemt seg for å holde på nordmannen etter at storklubben røk ut av mesterligaen sist helg.

Selv om man hele tiden visste at det fantes en mulighet for at Real Madrid kunne hente Ødegaard hjem etter ett år, skal forståelsen i Real Sociedad ha vært at storklubben ville holde ord og la ham spille ytterligere en sesong på utlån.

– Det virker umulig å fortsette (lånet), sier en ikke navngitt leder i Real Sociedad til avisen.

Med andre ord ser klubben på Ødegaard som tapt etter ett års lån, og det er ingen forventning om at han blir å se på treningsfeltet når San Sebastian-laget starter oppkjøringen til neste sesong.

Ifølge Mundo Deportivo ble Martin Ødegaard oppringt av Zinédine Zidane mens han er på ferie hjemme i Drammen, og stjernetreneren skal ha overbevist nordmannen om å spille for klubben som eier ham framover. Ødegaard kom til Real Madrid i 2015 og har vært leid ut de siste fire sesongene.

Real Sociedad vurderer nå angivelig om klubben skal gå løs på neste sesong uten en erstatning for Ødegaard. Det kan være aktuelt å leie inn den unge midtbanespilleren Óscar Rodríguez (22) fra Real Madrid.

Seriespillet i Spania starter opp igjen 12. september.

